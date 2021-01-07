Аким Актау подарил настоятелю Благовещенского храма холст с изображением первой часовни в Мангистау

- Рождество - это праздник, который вселяет веру и душевную радость. Он озаряет жизнь многих людей светом надежды и любви, учит проявлять милосердие и заботу по отношению к ближнему, помогает стать гуманнее и справедливее. Желаю всем мира, спокойствия в стране, достатка и благополучия каждой семье, - поздравил аким.

Чтобы поздравить православных христиан с одним из главных праздников Рождеством Христовым, Нурдаулет Килыбай посетил храм.Настоятелю храма аким подарил картину с изображением первой часовни в Мангистауской области в Форт-Шевченко.