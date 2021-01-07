Полицейские исполнили мечту малыша в Актау

- Очень трогательно, важно и ответственно в новогодние праздники исполнять желания детей, особенно тех, кто мечтает не только о вкусняшках под ёлкой, но и о будущей своей профессии, о защите родных и близких, да и в целом соотечественников, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.

Накануне Нового года на официальный аккаунт департамента полиции в социальной сети Instagram поступило сообщение от местной жительницы. В нём она поделилась заветным желанием своего двухлетнего сына Исы, который мечтает стать полицейским. Он очень хотел прокатиться на настоящем патрульном автомобиле.Полицейские пошли навстречу ребёнку и подарили ему новогоднее чудо.Во двор дома, где проживает малыш, заехал служебный автомобиль патрульной полиции, за рулём которого был командир взвода УП МПС Актау, капитан полиции Айдар Абутханов, а также старший инспектор отдела кадровой политики батальона, старший лейтенант полиции Асхат Ибраев.Выйдя на улицу вместе с мамой, Иса был очень удивлён. Полицейские посадили мальчика с мамой в служебный автомобиль, устроили экскурсию. Вместе они посетили вечерний ежедневный развод личного состава патрульной полиции. Радости малыша не было предела. Каждый день он играл с полицейскими машинками, а это он вдруг оказался в кругу настоящих автомобилей с мигалками.Кроме этого, заместитель командира батальона патрульной полиции, майор полиции Турегалиев Есмухан подарил ребёнку игрушечную полицейскую машину и сладкий подарок.Мама мальчика поблагодарила сотрудников полиции за уделённое время и подарки. После фотографии на память их снова со световыми и звуковыми сигналами вернули домой.