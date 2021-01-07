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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:48

Просмотров: 210

Полицейские исполнили мечту малыша в Актау

Новогоднее желание двухлетнего Исы из Актау прокатиться на настоящем патрульном автомобиле исполнили сотрудники департамента полиции региона, об этом сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы департамента полиции Мангистауской области
Накануне Нового года на официальный аккаунт департамента полиции в социальной сети Instagram поступило сообщение от местной жительницы. В нём она поделилась заветным желанием своего двухлетнего сына Исы, который мечтает стать полицейским. Он очень хотел прокатиться на настоящем патрульном автомобиле.

Полицейские пошли навстречу ребёнку и подарили ему новогоднее чудо.

Во двор дома, где проживает малыш, заехал служебный автомобиль патрульной полиции, за рулём которого был командир взвода УП МПС Актау, капитан полиции Айдар Абутханов, а также старший инспектор отдела кадровой политики батальона, старший лейтенант полиции Асхат Ибраев.

Выйдя на улицу вместе с мамой, Иса был очень удивлён. Полицейские посадили мальчика с мамой в служебный автомобиль, устроили экскурсию. Вместе они посетили вечерний ежедневный развод личного состава патрульной полиции. Радости малыша не было предела. Каждый день он играл с полицейскими машинками, а это он вдруг оказался в кругу настоящих автомобилей с мигалками.

Кроме этого, заместитель командира батальона патрульной полиции, майор полиции Турегалиев Есмухан подарил ребёнку игрушечную полицейскую машину и сладкий подарок.

Мама мальчика поблагодарила сотрудников полиции за уделённое время и подарки. После фотографии на память их снова со световыми и звуковыми сигналами вернули домой.

- Очень трогательно, важно и ответственно в новогодние праздники исполнять желания детей, особенно тех, кто мечтает не только о вкусняшках под ёлкой, но и о будущей своей профессии, о защите родных и близких, да и в целом соотечественников, - отметил генерал-майор полиции Жанарбек Бактыбаев.





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