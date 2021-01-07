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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 19:25

Просмотров: 23

Где-то между: Аким Актау стал «середнячком»

Городской глава Нурдаулет Килыбай вошёл в «среднюю» группу рейтинга среди акимов по итогам 2020 года, передаёт информационное агентство toppress.kz.

Фото из доступных источников
Внезапная пандемия и последовавший за ним кризис диктовали условия, практически, во всех сферах. Деятельность акиматов – в этом плане не исключение. Вероятно, поэтому в уходящем году мы часто наблюдали отставки акимов. Смена главы города произошла и в Актау.

Перед тем, как занять должность акима в июне прошлого года, Нурдаулет Килыбай был заместителем акима области. В итоге он поменялся местами с Галымжаном Ниязовым.

Нурдаулет Килыбай полгода был открыт для общения с населением. По его инициативе создали инициативные группы от каждого микрорайона. Он лично встретился с их представителями, чтобы узнать о проблемах жителей города.

В августе градоначальник подытожил два месяца своей работы на посту акима и отнёсся к этому самокритично. По пятибалльной шкале он оценил свою работу на 2,5-3 балла. Он связал это с ростом количества смертельных ДТП в регионе.

Отсутствие качественного озеленения является одной из главных проблем Актау, которая не решается уже много лет. При том, что ежегодно выделяется в среднем около 1 миллиарда тенге. Установленную в прошлом году в Актау новую поливочную систему признали неэффективной. Это ударило по имиджу местных властей. Проложенная в этом году система капельного полива по периметру микрорайонов в итоге так и не была запущена.

Приоритетные городские проблемы: озеленение, изношенный общественный транспорт, ремонт дорог внутри микрорайонов, вывоз мусора, состояние тротуаров и благоустройство областного центра в целом, по мнению горожан, до сих пор не разрешены. Уже третий год в регионе не могут построить птицефабрику. Также в городе существуют проблемы с незаконным жилищным строительством. Так, около 200 актауских дольщиков ждут обещанных квартир.



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