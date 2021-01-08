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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 12:28

Просмотров: 339

Более 250 килограммов наркотиков изъяла полиция Мангистау за прошедший год

За 2020 год управление по противодействию наркопреступности департамента полиции Мангистауской области изъяло из оборота более 250 килограммов наркотических средств. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото с сайта depositphotos.com
За прошедший год управление по противодействию наркопреступности изъяло из незаконного оборота 253 килограмма марихуаны, 150 граммов героина, 303 грамма гашиша, 93,5 грамма опия и 567,3 грамма синтетических наркотиков.

Всего в 2020 году управление зафиксировало 612 правонарушений, связанных с наркотиками. Среди них – 85 наркопреступлений.

В целях профилактики управление провело 32 мероприятия, в том числе четыре акции, четыре семинара, девять лекций, 14 встреч и одно родительское собрание с показом видеороликов антинаркотического характера, раздачей буклетов и разъяснительной работой среди учителей, учащихся и родителей.

- Летом в удалённом режиме мы провели широкомасштабную акцию, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией. Сотрудники управления установили два баннера с логотипом акции вдоль центральной дороги города Актау, а также раздали футболки и бейсболки с девизом акции «Мы выбираем жизнь! Мы против наркотиков!» воспитанникам детского дома Актау, - сообщили в пресс-службе.

На открытом воздухе провели акцию «Нет наркотикам!» с участием волонтеров и активистов молодежных центров. В ее рамках участники безвозмездно раздали полторы тысячи многоразовых масок с логотипом акции.

Позже, 13 ноября, во время акции «Стоп граффити. Скажем наркотикам - НЕТ!» по городу закрасили 75 граффити с ссылками на телеграм-каналы, в которых продавались наркотические средства.

- В ходе акции мы выявили 85 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов. Их направили на блокировку, — сообщил глава департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.



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