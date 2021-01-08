Более 250 килограммов наркотиков изъяла полиция Мангистау за прошедший год

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За прошедший год управление по противодействию наркопреступности изъяло из незаконного оборота 253 килограмма марихуаны, 150 граммов героина, 303 грамма гашиша, 93,5 грамма опия и 567,3 грамма синтетических наркотиков.



Всего в 2020 году управление зафиксировало 612 правонарушений, связанных с наркотиками. Среди них – 85 наркопреступлений.



В целях профилактики управление провело 32 мероприятия, в том числе четыре акции, четыре семинара, девять лекций, 14 встреч и одно родительское собрание с показом видеороликов антинаркотического характера, раздачей буклетов и разъяснительной работой среди учителей, учащихся и родителей.



- Летом в удалённом режиме мы провели широкомасштабную акцию, посвященную Международному дню борьбы с наркоманией. Сотрудники управления установили два баннера с логотипом акции вдоль центральной дороги города Актау, а также раздали футболки и бейсболки с девизом акции «Мы выбираем жизнь! Мы против наркотиков!» воспитанникам детского дома Актау, - сообщили в пресс-службе.



На открытом воздухе провели акцию «Нет наркотикам!» с участием волонтеров и активистов молодежных центров. В ее рамках участники безвозмездно раздали полторы тысячи многоразовых масок с логотипом акции.



Позже, 13 ноября, во время акции «Стоп граффити. Скажем наркотикам - НЕТ!» по городу закрасили 75 граффити с ссылками на телеграм-каналы, в которых продавались наркотические средства.



- В ходе акции мы выявили 85 интернет-сайтов, занимающихся рекламой и продажей наркотических средств и их аналогов. Их направили на блокировку, — сообщил глава департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.