Школьники Мангистау начнут посещать очные занятия в третьей четверти

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Для учеников 1-5 классов в школах откроют дежурные группы для очного обучения. Такую инициативу выдвинули родители школьников.



- В настоящее время планируется, что с третьей четверти в школу пойдут 77 463 ученика 1-5 классов. Они будут обучаться в группах не более, чем по 15 человек, - сообщила Гульмира Мамаева.



Приём в дежурные классы осуществляется на основании заявления родителей или законных представителей ученика. Культурно-спортивные массовые мероприятия, собрания и педсоветы в школах проводиться не будут.



Учеников старших классов частично переведут на традиционный формат обучения. С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 70 процентов уроков у учеников 9-11 классов будет проходить в очной форме, 30 процентов – в дистанционной.



- Учёба будет проходить в комбинированном формате. Для учеников выпускных классов учитывались условия итоговой аттестации в конце учебного года, комплексных экзаменов в колледжах, ЕНТ для поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, ученики начальных классов смогут полноценно осваивать программу. По решению администрации образовательного учреждения допускается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более пяти человек, - сказала Гульмира Мамаева.