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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 16:53

Просмотров: 3809

Школьники Мангистау начнут посещать очные занятия в третьей четверти

Учеников младших классов переведут на очное обучение в дежурных группах с наполняемостью не более 15 человек. Старшеклассники частично вернутся к традиционному формату обучения. Об этом сообщила Гульмира Мамаева, исполняющая обязанности руководителя управления образования Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Для учеников 1-5 классов в школах откроют дежурные группы для очного обучения. Такую инициативу выдвинули родители школьников.

- В настоящее время планируется, что с третьей четверти в школу пойдут 77 463 ученика 1-5 классов. Они будут обучаться в группах не более, чем по 15 человек, - сообщила Гульмира Мамаева.

Приём в дежурные классы осуществляется на основании заявления родителей или законных представителей ученика. Культурно-спортивные массовые мероприятия, собрания и педсоветы в школах проводиться не будут.

Учеников старших классов частично переведут на традиционный формат обучения. С соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 70 процентов уроков у учеников 9-11 классов будет проходить в очной форме, 30 процентов – в дистанционной.

- Учёба будет проходить в комбинированном формате. Для учеников выпускных классов учитывались условия итоговой аттестации в конце учебного года, комплексных экзаменов в колледжах, ЕНТ для поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, ученики начальных классов смогут полноценно осваивать программу. По решению администрации образовательного учреждения допускается индивидуальное обучение учащихся во внеурочное время в группах не более пяти человек, - сказала Гульмира Мамаева.



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Комментарии ( 2 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • arelav_74
  • Космос
  • tolk
  • Expert
 Око (Посетители) Сегодня, 17:28
Не поняла, а куда потеряли 6-7-8 классы?

всё вижу
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • arelav_74
  • Riddik
  • Expert
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 17:13
хосподи! lol
stena stena stena
опять у них короновирус по графику приходит rofl
когда уже кто нибудь из них додумается, что эти идиотские меры разграничения по времени нахождения НЕ РАБОТАЮТ???!!!
 
 

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