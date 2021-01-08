Первокурсники Мангистау перейдут на смешанный формат обучения

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Со второго семестра студентов первого курса организаций технического и профессионального образования переведут на смешанный тип обучения.



- Лекции и семинары будут проводиться в дистанционном формате, а лабораторные и практические занятия – очно. Занятия будут длиться 45 минут, а заполняемость аудитории должна будет составлять не более 50 процентов, - сообщила Гульмира Мамаева.



Всего в области на первом курсе обучаются 5 757 человек. Согласно заявкам родителей, в традиционном формате готовы обучаться 3 512 студентов.