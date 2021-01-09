Полицейские Актау нашли пропавшую женщину

Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции Мангистауской области

Жительница Актау пропала 1 января.



Родные пропавшей обратились в полицию. С помощью сотрудников отдела криминальной полиции 8 января женщину нашли у её подруги дома.



- В данный момент она вернулась домой, жива и невредима. Так как это частная жизнь, подробности инцидента не разглашаются, - добавили в пресс-службе ведомства.