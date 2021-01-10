В Мангистау подтверждено ещё 10 случаев заражения коронавирусом

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По состоянию на 10 января в нашей области числятся 3800 носителей COVID-19.
С начала пандемии вылечились 3627 человек, скончались — 56.
С начала пандемии вылечились 3627 человек, скончались — 56.
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