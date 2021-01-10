Что делать, если Вы нашли кошелек с деньгами в Актау?

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Найдя кошелек на улице, человек обязан сделать все возможное, чтобы сообщить об этом собственнику или его знакомым, которые могут вернуть потерянную вещь владельцу. Установить личность хозяина кошелька возможно, если там остались какие-либо документы.



В противном случае необходимо заявить о находке в полицию. Найденные вещи можно временно оставить у себя, либо сдать на хранение.



Хозяин потерянной вещи может обвинить человека в краже, если тот нашел вещь и не попытался вернуть ее.



Все обстоятельства находки: место, время, сумма найденных денежных средств нужно подробно описать в заявлении. В той ситуации, если правоохранители не найдут собственника кошелька, нашедший вправе присвоить их себе. Об этом требуется также указать в заявлении.



Спустя полгода после подачи заявления о находке человек вправе оставить найденную вещь себе, если хозяин ее не объявился. От вещи также можно и отказаться - она перейдет в коммунальную собственность. От местного исполнительного округа можно потребовать возместить необходимые расходы.



Нашедший вещь и обратившийся об этом с заявлением в полицию, имеет право на получение вознаграждения в размере 30-ти процентов. Если же нашедший деньги не заявил о находке или пытался их утаить, то право на вознаграждение не возникает.



Если портмоне с деньгами были найдены в помещении или в транспорте, то необходимо сообщить об этом руководству здания, владельцу или водителю транспорта.



Найденные деньги могли быть добыты преступным путем, поэтому будет небезопасно не обратиться с заявлением в полицию. Имеется вероятность того, что человек может оказаться в числе подозреваемых, которые совершили преступление, направленное на незаконный захват денежных средств.