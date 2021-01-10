Мужчина разбил крышку урны на избирательном участке в Мангистау

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По словам замглавы МВД Арыстангани Заппарова, мужчина пришел на выборы в состоянии алкогольного опьянения и разбил крышку урны для голосования.



Позже установлено, что нарушитель находился в опьянении средней тяжести.



Аналогичные случаи наблюдались сегодня в Нур-Султане и в Алматы. А один из отечественных блогеров попытался мешать работе членам комиссии.