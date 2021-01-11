Районную больницу за 11 миллиардов тенге планируют построить в Мангистау

Иллюстративное фото из архива Lada.kz
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области разместило лот «Строительство центральной районной больницы на 150 коек в Мунайлинском районе» на портале государственных закупок. Запланированная сумма расходов – 11,4 миллиарда тенге без учёта налога на добавленную стоимость (НДС), с НДС – 12,7 миллиарда тенге.
Для подобных проектов в других регионах выделяли меньшие суммы. К примеру, как сообщает сайт liter.kz, в 2019 году в Кызылординской области разместили лот на строительство районной больницы на 100 коек за 3,4 миллиарда тенге.
В областном акимате пояснили, что из всех районов только в Мунайлинском нет собственной больницы, хотя там проживают 171 тысяча человек. За медицинскими услугами жителям приходится ездить в Актау.
- В районном центре выделили земельный участок площадью 6,561 гектара под строительство медицинского комплекса, подразумевающего строительство поликлиники на 250 посещений в смену и строительство центральной районной больницы на 150 коек с инфекционным отделением на 35 коек. Проект на строительство центральной районной больницы был разработан в 2020 году, – сообщили в акимате Мангистауской области.
По словам представителей акимата, строительство планируется начать во втором квартале 2021 года. Проект рассчитан на 13 месяцев строительства, в случае если не возникнут проблемы с финансированием.
Для подобных проектов в других регионах выделяли меньшие суммы. К примеру, как сообщает сайт liter.kz, в 2019 году в Кызылординской области разместили лот на строительство районной больницы на 100 коек за 3,4 миллиарда тенге.
В областном акимате пояснили, что из всех районов только в Мунайлинском нет собственной больницы, хотя там проживают 171 тысяча человек. За медицинскими услугами жителям приходится ездить в Актау.
- В районном центре выделили земельный участок площадью 6,561 гектара под строительство медицинского комплекса, подразумевающего строительство поликлиники на 250 посещений в смену и строительство центральной районной больницы на 150 коек с инфекционным отделением на 35 коек. Проект на строительство центральной районной больницы был разработан в 2020 году, – сообщили в акимате Мангистауской области.
По словам представителей акимата, строительство планируется начать во втором квартале 2021 года. Проект рассчитан на 13 месяцев строительства, в случае если не возникнут проблемы с финансированием.