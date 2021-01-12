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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 141

Организованно Крещенские купания в Актау не будут проводить в этом году

Как и в прошлом, так и в этом году Крещенские купания в море в Актау не будут проводиться при участии служителей церкви. Об этом сообщил настоятель православной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы протоиерей Игорь Выриков. Однако, местные жители могут самостоятельно окунуться в крещенскую купель в специально оборудованных местах на побережье Каспия.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Мангистауской области
Крещенские купания, которые должны состояться 19 января, решили не проводить в этом году. Причиной стало обмеление Каспия.

- В прошлом году мы тоже не проводили купания. Уровень моря упал, мест для купания в городе нет. Жители города могут прийти в церковь в этот день, все надлежащие мероприятия будут проведены, - сказал протоиерей Игорь.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области сказали, что жители города могут самостоятельно окунуться в крещенскую купель.

- Это нужно делать в специально оборудованных местах у берега моря, под присмотром спасателей. В других местах купание запрещено, - отметили в департаменте.

Спасатели Мангистау напоминают горожанам, что к воде (месту купания) нужно подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви.

В проруби нельзя находиться больше минуты, иначе можно получить переохлаждение.

- Окунаться можно только в трезвом состоянии. Не следует лезть в ледяную воду людям со слабым сердцем, бронхо-лёгочными заболеваниями, склонным к спазмам сосудов. Лучше всего предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом, - пояснили в ДЧС области.

Места, специально оборудованные для купания, будут позже названы спасателями региона.



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Комментарии ( 1 )

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  • tolk
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:08
В других местах купание запрещено, - отметили в департаменте.

как задолбали эти запрещалкины местного пошиба.
другие слова не способны произнести в принципе.

когда нибудь настанет день, когда этот петрушка скажет - ДЧС стали инициатором оборудования ВСЕЙ прибрежной зоны безопасными местами для купания, сделали пляжи, спасательные посты и т.д.?
но у него кишка тонка.
 
 

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