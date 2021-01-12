Организованно Крещенские купания в Актау не будут проводить в этом году

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Мангистауской области

Крещенские купания, которые должны состояться 19 января, решили не проводить в этом году. Причиной стало обмеление Каспия.



- В прошлом году мы тоже не проводили купания. Уровень моря упал, мест для купания в городе нет. Жители города могут прийти в церковь в этот день, все надлежащие мероприятия будут проведены, - сказал протоиерей Игорь.



В департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) области сказали, что жители города могут самостоятельно окунуться в крещенскую купель.



- Это нужно делать в специально оборудованных местах у берега моря, под присмотром спасателей. В других местах купание запрещено, - отметили в департаменте.



Спасатели Мангистау напоминают горожанам, что к воде (месту купания) нужно подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви.



В проруби нельзя находиться больше минуты, иначе можно получить переохлаждение.



- Окунаться можно только в трезвом состоянии. Не следует лезть в ледяную воду людям со слабым сердцем, бронхо-лёгочными заболеваниями, склонным к спазмам сосудов. Лучше всего предварительно проконсультироваться со своим лечащим врачом, - пояснили в ДЧС области.



Места, специально оборудованные для купания, будут позже названы спасателями региона.