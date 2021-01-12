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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: Сегодня, 15:45

Просмотров: 2848

Наблюдатель получил травму глаз на избирательном участке в Актау

Наблюдатель Абылай Адильханов работал на участке №25 в Актау. Там он получил ожог роговицы, предположительно, из-за кварцевой лампы. Об этом сообщается на информационном портале NewTimes.kz.

Коллаж из фото
Работавший на избирательном участке №25 наблюдатель Абылай Адильханов провёл там около суток и не выходил из помещения больше, чем на пять минут. Мужчина предположил, что помещение освещалось кварцевой лампой.

- И я, не зная этого, просидел на участке 23 часа. В тот день я не заметил ничего, но на следующий день в семь утра проснулся от резкой боли. Слезились глаза, как будто иголка туда попала. Врач поставил диагноз — ожог роговицы. На лечение и восстановление понадобится несколько дней, — написал мужчина на своей странице в Facebook.



Мужчина утверждает, что за это время члены комиссии отказывались выдавать ему протокол о результатах голосования. Получить протокол, как сообщает newtimes.kz, ему удалось только к утру следующего дня.

Помимо этого, другой независимый наблюдатель также утверждает, что на участке лампы излучали свет синего оттенка и больше походили на кварцевые. Он добавил, что у него тоже болят глаза после этого.



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Комментарии ( 3 )

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-1
  • Барабашка
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  • Сергей Владимиров
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 18:56
Это был свет отечества.
 
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  • tolk
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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:28
Сергей Владимиров,
У вас ведь есть выбор когда встаёт утром пить чай или воду, выбор что одеть, а в политику не суйтесь, ахаха.
 
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  • Daulet201999
  • GIBSON.SG
  • мунайши73
  • Барабашка
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 16:15
Выборы без выбора...вредят здоровью...нур-отан надо лечить наблюдателя...ты же (победил) в отъёме здоровья наблюдателей и светлого будущего народа.. beer2
 
 

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