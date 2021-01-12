Наблюдатель получил травму глаз на избирательном участке в Актау

Коллаж из фото
Работавший на избирательном участке №25 наблюдатель Абылай Адильханов провёл там около суток и не выходил из помещения больше, чем на пять минут. Мужчина предположил, что помещение освещалось кварцевой лампой.
- И я, не зная этого, просидел на участке 23 часа. В тот день я не заметил ничего, но на следующий день в семь утра проснулся от резкой боли. Слезились глаза, как будто иголка туда попала. Врач поставил диагноз — ожог роговицы. На лечение и восстановление понадобится несколько дней, — написал мужчина на своей странице в Facebook.
Мужчина утверждает, что за это время члены комиссии отказывались выдавать ему протокол о результатах голосования. Получить протокол, как сообщает newtimes.kz, ему удалось только к утру следующего дня.
Помимо этого, другой независимый наблюдатель также утверждает, что на участке лампы излучали свет синего оттенка и больше походили на кварцевые. Он добавил, что у него тоже болят глаза после этого.
- И я, не зная этого, просидел на участке 23 часа. В тот день я не заметил ничего, но на следующий день в семь утра проснулся от резкой боли. Слезились глаза, как будто иголка туда попала. Врач поставил диагноз — ожог роговицы. На лечение и восстановление понадобится несколько дней, — написал мужчина на своей странице в Facebook.
Мужчина утверждает, что за это время члены комиссии отказывались выдавать ему протокол о результатах голосования. Получить протокол, как сообщает newtimes.kz, ему удалось только к утру следующего дня.
Помимо этого, другой независимый наблюдатель также утверждает, что на участке лампы излучали свет синего оттенка и больше походили на кварцевые. Он добавил, что у него тоже болят глаза после этого.