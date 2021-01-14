Живые деревья спилили в 7 микрорайоне Актау

Деревья около дороги между 7 и 5 микрорайонами срубили вчера, 13 января.В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что их спилили для ремонта питьевого трубопровода.- В трубе произошел прорыв, и поскольку деревья росли над ней, их пришлось убрать. Мы согласовали ремонтные работы с городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили на предприятии.