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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 09:42

Просмотров: 787

Живые деревья спилили в 7 микрорайоне Актау

Деревья спилили для ремонта питьевого трубопровода. Ситуацию прокомментировали в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».

Фото Каи Снеговой
Деревья около дороги между 7 и 5 микрорайонами срубили вчера, 13 января.

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что их спилили для ремонта питьевого трубопровода.

- В трубе произошел прорыв, и поскольку деревья росли над ней, их пришлось убрать. Мы согласовали ремонтные работы с городским отделом жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили на предприятии.

Живые деревья спилили в 7 микрорайоне Актау

Живые деревья спилили в 7 микрорайоне Актау



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Комментарии ( 2 )

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  • Placida
  • DAD
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 Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 10:16
12 мкр возле 24 дома год назад делали трубопровод - выкорчевали деревья, уничтожили пешеходную дорожку. До сих пор ничего не восстановили.
Когда Акимат будет контролировать, чтоб коммунальщики за собой восстанавливали деревья и дорожки?

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
-1
  • Fargo
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  • FL
  • Placida
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 vaterloo (Посетители) Сегодня, 09:58
Деревья можно было выкопать и потом посадить снова!!Сезон позволяет! Проще пустить под топор!!!! ДА,,,,,,опускаемся все ниже и ниже!!!
 
 

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