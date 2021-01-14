Новые таможенные посты появились в Мангистау

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По информации издания, в Мангистау ликвидировали таможенный пост «Кашаган».
При этом появились два новых: контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кара Шекпен» таможенного поста «Морпорт» и таможенный пост «Курык».
С 14 января 2021 года прекращена возможность подачи таможенных деклараций на упразднённых таможенных постах.
Для подачи деклараций необходимо выбрать другой пограничный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем.
При этом появились два новых: контрольно-пропускной пункт (КПП) «Кара Шекпен» таможенного поста «Морпорт» и таможенный пост «Курык».
С 14 января 2021 года прекращена возможность подачи таможенных деклараций на упразднённых таможенных постах.
Для подачи деклараций необходимо выбрать другой пограничный пост, в зоне деятельности которого находятся товары под таможенным контролем.