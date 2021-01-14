«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 14 Января
+6...+5
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.15 KZT
  • €1 = 510.9 KZT
  • 1 RUB = 5.68 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:07

Просмотров: 15

Жителя Мангистау пожизненно лишили водительских прав

Ранее лишенный водительских прав мужчина вновь сел за руль автомобиля, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения. Данный эпизод рассмотрели в Каракиянском районном суде.

Фото из доступных источников
Житель Мангистау в 2019 году приговором суда был лишён права управления транспортным средством сроком на три года.

Однако 30 ноября 2020 года на трассе возле села Куланды Каракиянского района он управлял автомобилем Mitsubishi Montero в состоянии алкогольного опьянения.

- Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения права управления транспортным средством и ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев, - пояснили в суде.

Подсудимый вправе обжаловать приговор.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика