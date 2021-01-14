Жителя Мангистау пожизненно лишили водительских прав

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Житель Мангистау в 2019 году приговором суда был лишён права управления транспортным средством сроком на три года.



Однако 30 ноября 2020 года на трассе возле села Куланды Каракиянского района он управлял автомобилем Mitsubishi Montero в состоянии алкогольного опьянения.



- Приговором суда его признали виновным по части 1 статьи 346 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (УК РК). Ему назначено наказание в виде пожизненного лишения права управления транспортным средством и ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев, - пояснили в суде.



Подсудимый вправе обжаловать приговор.