Катание школьника на Каспии отметил американский певец

Скриншот видеоматериала
Катание Нурали Бектемирова, казахстанского школьника, на льду Каспия заметил американский певец Зак Грей. Видеоролик снимали под его песню.
- Я думаю, это действительно круто. Снято под мою песню «Try». Спасибо Казахстану за всю любовь!, – написал певец на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее видео, в котором Нурали Бектемиров танцует на коньках по льду на замерзшей поверхности Каспия, опубликовали в социальных сетях.
- Я думаю, это действительно круто. Снято под мою песню «Try». Спасибо Казахстану за всю любовь!, – написал певец на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее видео, в котором Нурали Бектемиров танцует на коньках по льду на замерзшей поверхности Каспия, опубликовали в социальных сетях.
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