Мангистау занял предпоследнюю строчку по количеству голосов за «Nur Otan»

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По итогам парламентских выборов партия «Nur Otan» в Мангистау набрала 128 789 голосов избирателей, или 58,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это предпоследний результат по стране.
В Алматы партия «Nur Otan» получила 178 461 голос, или 55,54 процента голосов избирателей.
В столице партийцам удалось собрать 173 732 голоса, или 59,23 процента голосов избирателей.
Тем временем, как сообщил в своем Telegram-канале внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан Ербол Едилов, ожидается, что аким региона Серикбай Трумов в скором времени покинет свой пост. Об этом Ерболу Едилову сообщили его собственные источники, которые связывают эту информацию с низким процентом голосов жителей Мангистау за партию «Nur Otan».
В акимате Мангистауской области данную информацию не прокомментировали.
В Алматы партия «Nur Otan» получила 178 461 голос, или 55,54 процента голосов избирателей.
В столице партийцам удалось собрать 173 732 голоса, или 59,23 процента голосов избирателей.
Тем временем, как сообщил в своем Telegram-канале внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан Ербол Едилов, ожидается, что аким региона Серикбай Трумов в скором времени покинет свой пост. Об этом Ерболу Едилову сообщили его собственные источники, которые связывают эту информацию с низким процентом голосов жителей Мангистау за партию «Nur Otan».
В акимате Мангистауской области данную информацию не прокомментировали.