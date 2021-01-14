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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:50

Просмотров: 1982

Мангистау занял предпоследнюю строчку по количеству голосов за «Nur Otan»

Один из низких показателей голосов за партию «Nur Otan» зарегистрирован в нашем регионе, а также в Алматы и Нур-Султане. Об этом сообщает официальный интернет-ресурс Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото из доступных источников
По итогам парламентских выборов партия «Nur Otan» в Мангистау набрала 128 789 голосов избирателей, или 58,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это предпоследний результат по стране.

В Алматы партия «Nur Otan» получила 178 461 голос, или 55,54 процента голосов избирателей.

В столице партийцам удалось собрать 173 732 голоса, или 59,23 процента голосов избирателей.

Тем временем, как сообщил в своем Telegram-канале внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан Ербол Едилов, ожидается, что аким региона Серикбай Трумов в скором времени покинет свой пост. Об этом Ерболу Едилову сообщили его собственные источники, которые связывают эту информацию с низким процентом голосов жителей Мангистау за партию «Nur Otan».



В акимате Мангистауской области данную информацию не прокомментировали.



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Комментарии ( 4 )

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GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 16:45
Прям сериал "Саке"))
 
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Барабашка (Посетители) Сегодня, 15:18
Тугжанов везде поставил своих людей, все тендера забирают его подставные ТООшки через один источник.
 
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  • Adai79
  • Сергей Владимиров
  • Барабашка
  • My_way
  • dundya
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 14:51
От того что снимут нашего областного акима, как мне кажется, ничего не изменится, пока не снимут тугжанова с поста, скорее всего здесь в ключевых постах сидят его люди, они вроде подчиняются акиму, а на самом деле совсем не подчиняются. Лучше бы систему поменяли бы
 
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  • DAD
  • tolk
  • Expert
  • Сергей Владимиров
  • GIBSON.SG
 Adai79 (Посетители) Сегодня, 14:16
Не знаю плакать или радоваться этой новости, но честно сказать, за весь период его на должности Акима ah1n1 видел и слышал пару раз и то по телевизору, и его показателями рейтинга Акима, его должны были давно убрать call

Это мое личное мнение
blind
 
 

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