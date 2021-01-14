Мангистау занял предпоследнюю строчку по количеству голосов за «Nur Otan»

По итогам парламентских выборов партия «Nur Otan» в Мангистау набрала 128 789 голосов избирателей, или 58,72 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это предпоследний результат по стране.В Алматы партия «Nur Otan» получила 178 461 голос, или 55,54 процента голосов избирателей.В столице партийцам удалось собрать 173 732 голоса, или 59,23 процента голосов избирателей.Тем временем, как сообщил в своем Telegram-канале внештатный советник Премьер-Министра Республики Казахстан Ербол Едилов, ожидается, что аким региона Серикбай Трумов в скором времени покинет свой пост. Об этом Ерболу Едилову сообщили его собственные источники, которые связывают эту информацию с низким процентом голосов жителей Мангистау за партию «Nur Otan».В акимате Мангистауской области данную информацию не прокомментировали.