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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:42

Просмотров: 834

Как на вулкане: Жители Жанаозена боятся остаться под завалами своих домов

Жанаозенцы живут в страхе, что могут оказаться под завалами собственных домов из-за частых порывов труб. Ситуацию прокомментировали директор товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) «ТехСтройСервис» Абдулла Абдурахманов и заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев, передает республиканский телеканал Astanatv.

Кадр видео
Из-за частых порывов труб в некоторых квартирах жилых домов Жанаозена прогнили стены и отсырел бетон. На первом этаже образуются дыры, через которые виден подвал. Выходя из квартир, людям приходится самостоятельно сооружать деревянные настилы. Кроме того, жители нескольких микрорайонов с прошлого года живут без отопления.

- Вы не представляете, что такое каждый день ходить по своей квартире и испытывать страх, что в любую минуту можешь провалиться в подвал. Это вопрос жизни и смерти, а нашему КСК, акимату наплевать на то, что у нас такие условия, - жалуется житель Жанаозена Рустем Муханов.


Местная жительница Гульжан Абулкаирова считает, что кооператив собственников квартир (КСК) и власти игнорируют их просьбы и требуют дополнительного сбора денег.

В свою очередь, как сообщает Astanatv, директор ТОО «ТехСтройСервис» Абдулла Абдурахманов сообщил, что собственники квартир слишком мало платят.

- Менять это за те деньги, которые они платят, не представляется возможным, - заявил Абдулла Абдурахманов
.

Для замены прогнивших труб людям предложили собрать по 25 тысяч тенге с каждой квартиры. Те, кто дал согласие, находятся в тепле, остальным приходится спать в верхней одежде.

По словам местной жительницы Алмагуль Айджумаевой, люди хотели отказаться от КСК и наняли слесарей для замены труб, но работники управляющей компании демонтировали все заглушки и задвижки.

Заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев считает, что за получение качественных услуг нужно платить.




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Комментарии ( 3 )

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  • Земляк
  • Лия
 Pluto (Посетители) Сегодня, 16:14
Ну конечно, на джипах ездить это вам не трубы чинить в одной бывшей стране таких чиновников пересажали бы и дело с концом
 
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  • Лия
 Земляк (Посетители) Сегодня, 16:04
Совсем обнаглели Им сколько надо бабла что бы привести все в порядок!! За что вам платят люди??? Для того что бы вы себе коттеджи строили? Нюх потеряли и Аким туда же. Все что находится вне квартиры за штрабой КСК должен менять за свой счет это закон. Почему люди должны собирать деньги и делать вашу работу? Беспредел. Довели до такого состояния Уроды. И не факт что даже за деньги они это восстановят.Нет управы все друг друга крышуют полнейший развал в Стране!!!!! angry stena
 
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  • Земляк
 Ingul (Посетители) Сегодня, 15:54
Забота о собственном народе налицо.
Капитализм однако... с нечеловеческим лицом.
За что боролись на то и напоролись.
 
 

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