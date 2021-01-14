Как на вулкане: Жители Жанаозена боятся остаться под завалами своих домов

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Из-за частых порывов труб в некоторых квартирах жилых домов Жанаозена прогнили стены и отсырел бетон. На первом этаже образуются дыры, через которые виден подвал. Выходя из квартир, людям приходится самостоятельно сооружать деревянные настилы. Кроме того, жители нескольких микрорайонов с прошлого года живут без отопления.
Местная жительница Гульжан Абулкаирова считает, что кооператив собственников квартир (КСК) и власти игнорируют их просьбы и требуют дополнительного сбора денег.
В свою очередь, как сообщает Astanatv, директор ТОО «ТехСтройСервис» Абдулла Абдурахманов сообщил, что собственники квартир слишком мало платят.
Для замены прогнивших труб людям предложили собрать по 25 тысяч тенге с каждой квартиры. Те, кто дал согласие, находятся в тепле, остальным приходится спать в верхней одежде.
По словам местной жительницы Алмагуль Айджумаевой, люди хотели отказаться от КСК и наняли слесарей для замены труб, но работники управляющей компании демонтировали все заглушки и задвижки.
Заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев считает, что за получение качественных услуг нужно платить.
- Вы не представляете, что такое каждый день ходить по своей квартире и испытывать страх, что в любую минуту можешь провалиться в подвал. Это вопрос жизни и смерти, а нашему КСК, акимату наплевать на то, что у нас такие условия, - жалуется житель Жанаозена Рустем Муханов.
Местная жительница Гульжан Абулкаирова считает, что кооператив собственников квартир (КСК) и власти игнорируют их просьбы и требуют дополнительного сбора денег.
В свою очередь, как сообщает Astanatv, директор ТОО «ТехСтройСервис» Абдулла Абдурахманов сообщил, что собственники квартир слишком мало платят.
- Менять это за те деньги, которые они платят, не представляется возможным, - заявил Абдулла Абдурахманов.
Для замены прогнивших труб людям предложили собрать по 25 тысяч тенге с каждой квартиры. Те, кто дал согласие, находятся в тепле, остальным приходится спать в верхней одежде.
По словам местной жительницы Алмагуль Айджумаевой, люди хотели отказаться от КСК и наняли слесарей для замены труб, но работники управляющей компании демонтировали все заглушки и задвижки.
Заместитель акима Жанаозена Берик Изгалиев считает, что за получение качественных услуг нужно платить.