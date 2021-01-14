Как на вулкане: Жители Жанаозена боятся остаться под завалами своих домов

- Вы не представляете, что такое каждый день ходить по своей квартире и испытывать страх, что в любую минуту можешь провалиться в подвал. Это вопрос жизни и смерти, а нашему КСК, акимату наплевать на то, что у нас такие условия, - жалуется житель Жанаозена Рустем Муханов.

- Менять это за те деньги, которые они платят, не представляется возможным, - заявил Абдулла Абдурахманов