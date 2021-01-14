Столичные врачи кардиологического профиля проведут бесплатный приём в Мангистау

Фото предоставила пресс-секретарь учреждения Назым Карабаева

Жителей региона приглашают на приём врачи кардиологического профиля из столицы.



Прием будут вести врач-кардиохирург Ерлан Оразымбетов, врач-кардиолог Динара Закарина и врач ЭхоКГ (Эхокардиография сердца при помощи ультразвука) Сауле Нуракаева. Медики будут обслуживать только взрослых.



Доктора будут консультировать с 18 по 22 января:



18 и 22 января - в Актау (Медицинский центр «Аrchimed»);

19 января - в Жанаозене;

20 января - в Мангистауском районе;

21 января - в Тупкараганском районе.



Время приема: с 9:00 до 18:00.



- Места приёма в Жанаозене, Мангистауском и Тупкараганском районах еще неизвестны. Информацию можно будет получить по телефону для справок, - отметила Назым Карабаева.



Номер телефона для справок: +7 (702) 321 0021.



- В случае необходимости проведения оперативного вмешательства или лечения пациентов направят в АО «Национальный научный медицинский центр» в Нур-Султане на плановую госпитализацию. Наша клиника имеет 19-летний опыт оказания многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на отечественном рынке, и вышла на международный уровень. В команде работают около 300 врачей, среди них доктора и кандидаты медицинских наук и доктора философии, - добавила Назым Карабаева.