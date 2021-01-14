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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 16:36

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Столичные врачи кардиологического профиля проведут бесплатный приём в Мангистау

Доктора республиканской клиники акционерного общества (АО) «Национальный научный медицинский центр» приглашают жителей Мангистау на бесплатную консультацию по сердечно-сосудистым заболеваниям. Об этом сообщила Назым Карабаева, пресс-секретарь учреждения.

Фото предоставила пресс-секретарь учреждения Назым Карабаева
Жителей региона приглашают на приём врачи кардиологического профиля из столицы.

Прием будут вести врач-кардиохирург Ерлан Оразымбетов, врач-кардиолог Динара Закарина и врач ЭхоКГ (Эхокардиография сердца при помощи ультразвука) Сауле Нуракаева. Медики будут обслуживать только взрослых.

Доктора будут консультировать с 18 по 22 января:

18 и 22 января - в Актау (Медицинский центр «Аrchimed»);
19 января - в Жанаозене;
20 января - в Мангистауском районе;
21 января - в Тупкараганском районе.

Время приема: с 9:00 до 18:00.

- Места приёма в Жанаозене, Мангистауском и Тупкараганском районах еще неизвестны. Информацию можно будет получить по телефону для справок, - отметила Назым Карабаева.

Номер телефона для справок: +7 (702) 321 0021.

- В случае необходимости проведения оперативного вмешательства или лечения пациентов направят в АО «Национальный научный медицинский центр» в Нур-Султане на плановую госпитализацию. Наша клиника имеет 19-летний опыт оказания многопрофильных медицинских услуг с применением высоких технологий на отечественном рынке, и вышла на международный уровень. В команде работают около 300 врачей, среди них доктора и кандидаты медицинских наук и доктора философии, - добавила Назым Карабаева.



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