В Сети распространяют информацию о невыплате заработной платы тренерам футбольного центра «Каспий»

- Все возрастные группы приступили к тренировочному процессу в полном объеме под руководством своих тренеров. В настоящий момент профессиональный футбольный клуб «Каспий» проходит процедуру реорганизации, после чего с тренерами футбольного центра будут заключены новые контракты. Футбольный клуб «Каспий» просит всех пользователей социальных сетей доверять только проверенной информации, - прокомментировали в футбольном клубе.

Публикация о невыплате заработной платы тренерам появилась на странице match.kz_ в Instagram.Сообщается, что новые контракты с тренерами пообещали заключить в марте. До весны им придется работать бесплатно.В свою очередь, в пресс-службе ФК «Каспий» сообщили, что футбольный центр работает в штатном режиме.