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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:56

Просмотров: 416

В Сети распространяют информацию о невыплате заработной платы тренерам футбольного центра «Каспий»

В распространяемом сообщении говорится о том, что руководство ФК «Каспий» не собирается выплачивать зарплату тренерам одноименного футбольного центра за январь и февраль. Данную информацию прокомментировали в пресс-службе футбольного клуба.

Фото из архива «Лады»
Публикация о невыплате заработной платы тренерам появилась на странице match.kz_ в Instagram.



Сообщается, что новые контракты с тренерами пообещали заключить в марте. До весны им придется работать бесплатно.

В свою очередь, в пресс-службе ФК «Каспий» сообщили, что футбольный центр работает в штатном режиме.

- Все возрастные группы приступили к тренировочному процессу в полном объеме под руководством своих тренеров. В настоящий момент профессиональный футбольный клуб «Каспий» проходит процедуру реорганизации, после чего с тренерами футбольного центра будут заключены новые контракты. Футбольный клуб «Каспий» просит всех пользователей социальных сетей доверять только проверенной информации, - прокомментировали в футбольном клубе.



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Комментарии ( 1 )

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 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 20:52
Пишите сколько зарабатывает тренир. Пусть люди знают.
 
 

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