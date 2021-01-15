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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:17

Просмотров: 1607

Ученица из Актау получила образовательный грант в университет Гонконга

Ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы Актау Жансая Монтаева получила письмо о выдаче 190 тысяч гонконгских долларов на оплату обучения в Гонконгском Баптистском университете (Hong Kong Baptist University, HKBU). Об этом сообщила Рысгул Рамазанова, представитель пресс-службы интеллектуальной школы Актау.

Жансая Монтаева
Школьница будет обучаться по направлению «социальные науки», так как в будущем хочет работать напрямую с людьми.

- ВУЗ начал принимать документы на поступление осенью прошлого года. Для подачи документов необходимо сдать экзамен по английскому языку IELTS. У меня было 7.0 баллов. Затем было интервью с профессорами университета, - рассказала Жансая Монтаева.

Согласно последним рейтингам, HKBU входит в 50 лучших университетов Азии и в 300 лучших учебных заведений мира. Благодаря высоким мировым рейтингам и отличным показателям освоения материала здесь проходят обучение студенты со всего мира на английском и китайском языках. Один из старейших университетов Китая славится практическими работами на высокотехнологичных техниках.

- Я бы хотела выразить огромную благодарность моим учителям и консультанту по профессиональной ориентации. Педагоги интеллектуальной школы готовят учащихся к получению знаний на всю жизнь. Благодаря их кропотливому труду мы получаем возможность поступить в ведущие вузы мира. Самое главное теперь, мне необходимо подтвердить своё образование высоким баллом ЕНТ, - признаётся школьница.



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Комментарии ( 3 )

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  • Ну Ну
 Placida (Посетители) Сегодня, 12:02
 239,
тоже не поняла-почему?

Ну Ну,
Молодец, конечно. Дети должны получать достойное востребованное образование. И двери будут раскрыты не только в акимат местного значения)
 
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  • Placida
 Ну Ну (Посетители) Сегодня, 11:14
Поздравляю!!! Молодец!!! Удачи!!!
 
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  • Placida
 239 (Посетители) Сегодня, 10:24
А почему самое главное - это ЕНТ?
 
 

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