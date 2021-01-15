Ученица из Актау получила образовательный грант в университет Гонконга

Жансая Монтаева

Школьница будет обучаться по направлению «социальные науки», так как в будущем хочет работать напрямую с людьми.



- ВУЗ начал принимать документы на поступление осенью прошлого года. Для подачи документов необходимо сдать экзамен по английскому языку IELTS. У меня было 7.0 баллов. Затем было интервью с профессорами университета, - рассказала Жансая Монтаева.



Согласно последним рейтингам, HKBU входит в 50 лучших университетов Азии и в 300 лучших учебных заведений мира. Благодаря высоким мировым рейтингам и отличным показателям освоения материала здесь проходят обучение студенты со всего мира на английском и китайском языках. Один из старейших университетов Китая славится практическими работами на высокотехнологичных техниках.



- Я бы хотела выразить огромную благодарность моим учителям и консультанту по профессиональной ориентации. Педагоги интеллектуальной школы готовят учащихся к получению знаний на всю жизнь. Благодаря их кропотливому труду мы получаем возможность поступить в ведущие вузы мира. Самое главное теперь, мне необходимо подтвердить своё образование высоким баллом ЕНТ, - признаётся школьница.