Пушкин виноват! Жители Актау пожаловались на частичный ремонт дороги у дома

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По словам жителей, замена старого асфальта проводится недолжным образом.



- По плану благоустройства должны заменить все участки дороги с плохим асфальтом, но на деле происходит иначе. Дорожное полотно автомобильной дороги возле 64 дома заменили ещё месяц назад, а часть дороги, ведущей к дому, оставили, – жалуется жительница 12 микрорайона.



В ТОО «СМК-Атамекен» сообщили, что в этом микрорайоне ремонт автомобильной дороги проводится согласно смете и указанию заказчика – отдела ЖКХ.



- Как нам сказали, возле 64 дома около года назад уже проводился ремонт по замене бордюров и асфальта, и заказчик сказал, чтобы на этом месте мы не вели работы, – сообщили в ТОО «СМК-Атамекен».



К слову, в отделе ЖКХ информацию подрядчика опровергли.



- Ничего подобного нами указано подрядчику не было. Мы встретились с ним и обсудили этот участок дороги. Подрядчику дано указание отремонтировать участок дороги, ведущей к 64 дому, - сообщили в отделе ЖКХ Актау.