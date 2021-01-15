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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 10:03

Просмотров: 1679

Пушкин виноват! Жители Актау пожаловались на частичный ремонт дороги у дома

Жители 12 микрорайона возмутились частичной заменой асфальта. По информации представителя подрядной организации, занимающейся благоустройством, участки замены дорожного полотна согласовывались с отделом ЖКХ Актау. В городском акимате иная версия по существу вопроса.

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По словам жителей, замена старого асфальта проводится недолжным образом.

- По плану благоустройства должны заменить все участки дороги с плохим асфальтом, но на деле происходит иначе. Дорожное полотно автомобильной дороги возле 64 дома заменили ещё месяц назад, а часть дороги, ведущей к дому, оставили, – жалуется жительница 12 микрорайона.

В ТОО «СМК-Атамекен» сообщили, что в этом микрорайоне ремонт автомобильной дороги проводится согласно смете и указанию заказчика – отдела ЖКХ.

- Как нам сказали, возле 64 дома около года назад уже проводился ремонт по замене бордюров и асфальта, и заказчик сказал, чтобы на этом месте мы не вели работы, – сообщили в ТОО «СМК-Атамекен».

К слову, в отделе ЖКХ информацию подрядчика опровергли.

- Ничего подобного нами указано подрядчику не было. Мы встретились с ним и обсудили этот участок дороги. Подрядчику дано указание отремонтировать участок дороги, ведущей к 64 дому, - сообщили в отделе ЖКХ Актау.



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Комментарии ( 3 )

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12-й регион (Посетители) Сегодня, 13:30
А во дворе 12-17 так дорогу и не расширили (дорога является проездной до домов 17А,20,21),бордюры у забора детсада не положили лёжа (хотя такая просьба была в Народных новостях).Теперь там постоянно бадаются. 2 дня назад наблюдал картину,как у подъезда остановилась "Скорая" и пока врачи выходили там другие водители подняли кипишь и начали сигналить! Карете скорой помощи пришлось отъехать в торец дома...А если носилки понадобятся?
Заказчика на мыло!
 
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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 12:43
1. они разбили пешеходную дорожку возле ДВД (рядом с 24 домом) при расширении проезжей части и не восстановили до сих пор.
2. возле Трансформаторных точек не предусмотрели высоту асфальта и двери этих будок, в итоге чтоб открыть дверь пришлось ломать асфальт.
3. по всему микрорайону есть места, где новый асфальт заканчивается старым разломанным.

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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 FL (Посетители) Сегодня, 10:12
Пушкина привлечь по всей строгости закона!
 
 

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