Долг жителей Мангистау за коммунальные услуги составил 1,3 миллиарда тенге

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По данным Liter.kz к началу 2020 года этот показатель составлял 13,1 миллиарда тенге. За год долги казахстанцев за коммунальные услуги выросли на 1,3 миллиарда тенге.
Больше всех задолжали жители городов республиканского значения:
- Алматы – 2,8 миллиарда тенге;
- Шымкент – 2,3 миллиарда тенге;
- Нур-Султан – 1,9 миллиарда тенге;
- Западно-Казахстанская область – 1,3 миллиарда тенге;
- Мангистауская область – 1,3 миллиарда тенге.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что в трёх регионах страны в 2020 году снизился объём долгов: в Мангистауской области — на 229 миллионов тенге, в Нур-Султане — на 203 миллиона тенге, в Кызылординской области — на 103 миллиона тенге.
- Вместе с тем, в 2020 году в период чрезвычайного положения в стране населению была оказана мера государственной поддержки в виде возмещения оплаты коммунальных услуг. Так, более 804 тысяч человек получили помощь от государства на сумму более 23 миллиардов тенге, – сообщает Liter.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В ведомстве считают, что, учитывая экономическую ситуацию в стране и меры государственной поддержки, рост задолженности за коммунальные услуги в 2020 году незначительный.
Больше всех задолжали жители городов республиканского значения:
- Алматы – 2,8 миллиарда тенге;
- Шымкент – 2,3 миллиарда тенге;
- Нур-Султан – 1,9 миллиарда тенге;
- Западно-Казахстанская область – 1,3 миллиарда тенге;
- Мангистауская область – 1,3 миллиарда тенге.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что в трёх регионах страны в 2020 году снизился объём долгов: в Мангистауской области — на 229 миллионов тенге, в Нур-Султане — на 203 миллиона тенге, в Кызылординской области — на 103 миллиона тенге.
- Вместе с тем, в 2020 году в период чрезвычайного положения в стране населению была оказана мера государственной поддержки в виде возмещения оплаты коммунальных услуг. Так, более 804 тысяч человек получили помощь от государства на сумму более 23 миллиардов тенге, – сообщает Liter.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
В ведомстве считают, что, учитывая экономическую ситуацию в стране и меры государственной поддержки, рост задолженности за коммунальные услуги в 2020 году незначительный.