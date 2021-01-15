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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 12:29

Просмотров: 498

Долг жителей Мангистау за коммунальные услуги составил 1,3 миллиарда тенге

По данным акиматов, долг казахстанцев за коммунальные услуги к началу января вырос до 14,4 миллиарда тенге. Жители Мангистау задолжали 1,3 миллиарда тенге. Об этом сообщает Liter.kz.

Иллюстрация к материалу
По данным Liter.kz к началу 2020 года этот показатель составлял 13,1 миллиарда тенге. За год долги казахстанцев за коммунальные услуги выросли на 1,3 миллиарда тенге.

Больше всех задолжали жители городов республиканского значения:
- Алматы – 2,8 миллиарда тенге;
- Шымкент – 2,3 миллиарда тенге;
- Нур-Султан – 1,9 миллиарда тенге;
- Западно-Казахстанская область – 1,3 миллиарда тенге;
- Мангистауская область – 1,3 миллиарда тенге.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК отметили, что в трёх регионах страны в 2020 году снизился объём долгов: в Мангистауской области — на 229 миллионов тенге, в Нур-Султане — на 203 миллиона тенге, в Кызылординской области — на 103 миллиона тенге.

- Вместе с тем, в 2020 году в период чрезвычайного положения в стране населению была оказана мера государственной поддержки в виде возмещения оплаты коммунальных услуг. Так, более 804 тысяч человек получили помощь от государства на сумму более 23 миллиардов тенге, – сообщает Liter.kz со ссылкой на Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В ведомстве считают, что, учитывая экономическую ситуацию в стране и меры государственной поддержки, рост задолженности за коммунальные услуги в 2020 году незначительный.



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Комментарии ( 3 )

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tarnavsk70 (Посетители) Сегодня, 13:10
Куато,
А вы разве ее ранеше не устали слушать? Нам каждый год,а иногда и по два раза в год ее рассказывают. Уде поднадоела она.

А если учесть,что тарифы уже без нашего ведома повышают,а у людей денег больше не стало. Многие после пандемии остались без работы,многим зп посокращали,то долг будет увеличиваться больше и больше.
 
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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 12:58
.... интересно,что половина от всей доли задолженности лежит на злостных неплательщиков дорогой недвижимости...то бишь элитных особняков, дворцов и ресторанов...Богатые тоже....плачут....сериал по мангистауски...
 
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  • non_alcoholic
  • Toryn
  • Космос
 Куато (Посетители) Сегодня, 12:40
Ну так пусть выбивают долги через суд и отключение должников от коммунальных сетей.
А то есть нехорошая тенденция, после подобных новостей повышают тарифы и обременения ложатся на плечи добросовестных плательщиков.
А в скором времени еще увидим новость (сказку) о том, что мощностя на МАЭК изношены и требуют модернизации. foo
 
 

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