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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:06

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В Мангистауской области приписке подлежат около 5 000 юношей

В Мангистауской области началась приписка юношей к призывным участкам. В общей сложности в регионе планируется принять на воинский учёт около 5 000 человек. Об этом сообщили в пресс-службе актауского гарнизона.

Приписная кампания. Фото предоставлено пресс-службой
По закону, к кампании привлекаются юноши, которым в год приписки исполняется 17 лет.

- В настоящее время образованы медицинские комиссии, которые будут проводить медицинское освидетельствование граждан. Юноши, вызываемые для прохождения приписки, должны прибыть на призывные участки своевременно и с документами, указанными в повестке. Управления и отделы по делам обороны в процессе приписки в случае выявления призывников, нуждающихся в лечении или медицинском наблюдении, прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям. Успешно прошедшим процедуру постановки на учёт выписывается и выдаётся на руки удостоверение о приписке к призывному участку, - прокомментировали в пресс-службе.

С юношами, впервые вставшими на воинский учнет, в ходе приписной кампании будет дополнительно проводиться агитационная работа по поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны Казахстана. Им, как сказали в пресс-службе, расскажут о преимуществах и перспективах воинской службы по контракту.



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