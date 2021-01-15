В Мангистауской области приписке подлежат около 5 000 юношей

Приписная кампания. Фото предоставлено пресс-службой

По закону, к кампании привлекаются юноши, которым в год приписки исполняется 17 лет.



- В настоящее время образованы медицинские комиссии, которые будут проводить медицинское освидетельствование граждан. Юноши, вызываемые для прохождения приписки, должны прибыть на призывные участки своевременно и с документами, указанными в повестке. Управления и отделы по делам обороны в процессе приписки в случае выявления призывников, нуждающихся в лечении или медицинском наблюдении, прикрепляют их к лечебно-профилактическим организациям. Успешно прошедшим процедуру постановки на учёт выписывается и выдаётся на руки удостоверение о приписке к призывному участку, - прокомментировали в пресс-службе.



С юношами, впервые вставшими на воинский учнет, в ходе приписной кампании будет дополнительно проводиться агитационная работа по поступлению в высшие учебные заведения Министерства обороны Казахстана. Им, как сказали в пресс-службе, расскажут о преимуществах и перспективах воинской службы по контракту.