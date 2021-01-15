В Актау двое школьников заболели коронавирусом

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Одна из родительниц ученика школы №1 в 14 микрорайоне сообщила, что обеспокоена ситуацией в школе, так как на днях у двоих учащихся обнаружен COVID-19.



В учебном заведении сообщили, что коронавирусная инфекция обнаружена у двоих школьников 9А и 11В классов.



Руководство школы просит не паниковать родителей. Все необходимые мероприятия согласно санитарным требованиям проведены. Школа продолжит работу.



- С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в школе сегодня, 15 января, проведена дезинфекция. Ранее дезинфекция была проведена ночью 10 января после проведения выборов. Двоих учеников с ПЦР положительными анализами изолировали на карантин. Учащиеся и учителя, которые контактировали с юношами, переведены с 14 по 28 января на дистанционное обучение. Все меры по предупреждению распространения инфекции в школе были предприняты, усилен санитарно-дезинфекционный режим. Просим соблюдать спокойствие и не паниковать, - сказал директор СШ №1 Бекес Испекеев.



Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля и качества товаров и услуг города, отметила, что школьников изолировали.



- Все необходимые мероприятия проведены, все в рабочем режиме. Кого положено, изолировали, не надо создавать ажиотаж, если будет дополнительная информация, обязательно проинформируем, - сказала Асима Жарылгасова.