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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 32

В Актау двое школьников заболели коронавирусом

В редакцию обратилась мать учащегося школы №1 в 14 микрорайоне. По её словам, двое школьников заразились коронавирусом. Директор школы №1 рассказал о принимаемых мерах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Иллюстрация к материалу
Одна из родительниц ученика школы №1 в 14 микрорайоне сообщила, что обеспокоена ситуацией в школе, так как на днях у двоих учащихся обнаружен COVID-19.

В учебном заведении сообщили, что коронавирусная инфекция обнаружена у двоих школьников 9А и 11В классов.

Руководство школы просит не паниковать родителей. Все необходимые мероприятия согласно санитарным требованиям проведены. Школа продолжит работу.

- С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции в школе сегодня, 15 января, проведена дезинфекция. Ранее дезинфекция была проведена ночью 10 января после проведения выборов. Двоих учеников с ПЦР положительными анализами изолировали на карантин. Учащиеся и учителя, которые контактировали с юношами, переведены с 14 по 28 января на дистанционное обучение. Все меры по предупреждению распространения инфекции в школе были предприняты, усилен санитарно-дезинфекционный режим. Просим соблюдать спокойствие и не паниковать, - сказал директор СШ №1 Бекес Испекеев.

Асима Жарылгасова, руководитель управления контроля и качества товаров и услуг города, отметила, что школьников изолировали.

- Все необходимые мероприятия проведены, все в рабочем режиме. Кого положено, изолировали, не надо создавать ажиотаж, если будет дополнительная информация, обязательно проинформируем, - сказала Асима Жарылгасова.



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