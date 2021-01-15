Жители Актау снова зафиксировали «лисий хвост» над АО «КазАзот»

Фото очевидцев
Жители Актау сняли на фото и видео дым жёлтого цвета, исходящий из труб завода АО «КазАзот».
На фото и видео видно, как над заводом «КазАзот» клубится жёлтый дым.
На фото и видео видно, как над заводом «КазАзот» клубится жёлтый дым.
|
Пятница, 15 Января
+6...+6
Температура воды
в море онлайн
| Курсы валют
в банках Актау
|
Комментарии ( 3 )
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.