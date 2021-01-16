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ЛАДА.kz » Общество

Александр Рыжих

Опубликовано: 16-01-2021, 10:49

Просмотров: 4848

Заложники ремонта: Акимат Актау прокомментировал жалобы жителей 15 микрорайона

По данным акимата города, перед началом строительных работ подрядная организация предупреждала жителей о временном закрытии парковочной зоны.

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Жители 3 и 5 домов в 15 микрорайоне пожаловались на отсутствие возможности выехать из дворов. Их автомобили "стали заложниками" из-за дорожно-ремонтных работ.

В акимате прокомментировали данную ситуацию.

- На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству 15 микрорайона. До начала строительных работ сотрудники местной полицейский службы и представители подрядной организацией ТОО «Ондасын Строй» предупреждали жителей о временном неиспользовании парковочной зоны. В настоящее время даны задания для очистки территорий. Завершение строительства указанного участка планируется в ближайшие дни, - пояснили в пресс-службе акима города.



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Комментарии ( 2 )

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14679677 (Посетители) 16 января 2021 12:33
Уважаемая редакция, уточните пожалуйста, благоустройство 15 микрорайона будет полностью или частично? Заранее благодарю.
 
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None None (Посетители) 16 января 2021 11:13
У нас висело объявление на двери подъезда
 
 

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