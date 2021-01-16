Заложники ремонта: Акимат Актау прокомментировал жалобы жителей 15 микрорайона

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Жители 3 и 5 домов в 15 микрорайоне пожаловались на отсутствие возможности выехать из дворов. Их автомобили "стали заложниками" из-за дорожно-ремонтных работ.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству 15 микрорайона. До начала строительных работ сотрудники местной полицейский службы и представители подрядной организацией ТОО «Ондасын Строй» предупреждали жителей о временном неиспользовании парковочной зоны. В настоящее время даны задания для очистки территорий. Завершение строительства указанного участка планируется в ближайшие дни, - пояснили в пресс-службе акима города.
В акимате прокомментировали данную ситуацию.
- На сегодняшний день ведутся работы по благоустройству 15 микрорайона. До начала строительных работ сотрудники местной полицейский службы и представители подрядной организацией ТОО «Ондасын Строй» предупреждали жителей о временном неиспользовании парковочной зоны. В настоящее время даны задания для очистки территорий. Завершение строительства указанного участка планируется в ближайшие дни, - пояснили в пресс-службе акима города.