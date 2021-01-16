Забастовку устроили работники буровой компании в Актау

Рабочие ТОО ИБК «Си Бу» в Актау провели забастовку 15 января. Они выразили недовольство размером ежегодной премии.- По словам работодателя, в 2020 году из-за пандемии работа часто простаивала, поскольку размер премии напрямую зависит от количества выполненной работы, она была меньше, чем в прошлые годы. Сотрудники компании решили оспорить это решение акцией протеста, - сообщил Нуралы Баулыбаев.По его словам, до вчерашней забастовки работники ТОО ИБК «Си Бу» не сообщали о проблеме с премиями в управление. В ходе беседы сотрудники ведомства порекомендовали им написать заявление.Нуралы Баулыбаев добавил, что в прошлом году у работников компании уже возникали претензии к размеру выплат. В период карантина они просили выплачивать по 50 процентов от заработной платы. Работодатель это требование не удовлетворил.- После этого 65 сотрудников компании написали заявление, и мы выдали предписание. Управление настаивало на том, чтобы работодатель произвёл перерасчёт и выплатил работникам недостающие средства. Представители компании попытались обжаловать это предписание в суде, но суд отказал им в иске. Выплаты получили те 65 сотрудников, которые подавали жалобу. На сегодняшний день мы рассматриваем заявления ещё 230 работников, - рассказал Нуралы Баулыбаев.