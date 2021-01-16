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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:16

Просмотров: 7128

Забастовку устроили работники буровой компании в Актау

Сотрудники товарищества с ограниченной ответственностью «Инженерная буровая компания «Си Бу» в Актау провели забастовку. Работники выразили недовольство размером ежегодной премии. Об этом сообщил Нуралы Баулыбаев, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда Мангистауской области.

Скриншот видеоматериала
Рабочие ТОО ИБК «Си Бу» в Актау провели забастовку 15 января. Они выразили недовольство размером ежегодной премии.

- По словам работодателя, в 2020 году из-за пандемии работа часто простаивала, поскольку размер премии напрямую зависит от количества выполненной работы, она была меньше, чем в прошлые годы. Сотрудники компании решили оспорить это решение акцией протеста, - сообщил Нуралы Баулыбаев.

По его словам, до вчерашней забастовки работники ТОО ИБК «Си Бу» не сообщали о проблеме с премиями в управление. В ходе беседы сотрудники ведомства порекомендовали им написать заявление.

Нуралы Баулыбаев добавил, что в прошлом году у работников компании уже возникали претензии к размеру выплат. В период карантина они просили выплачивать по 50 процентов от заработной платы. Работодатель это требование не удовлетворил.

- После этого 65 сотрудников компании написали заявление, и мы выдали предписание. Управление настаивало на том, чтобы работодатель произвёл перерасчёт и выплатил работникам недостающие средства. Представители компании попытались обжаловать это предписание в суде, но суд отказал им в иске. Выплаты получили те 65 сотрудников, которые подавали жалобу. На сегодняшний день мы рассматриваем заявления ещё 230 работников, - рассказал Нуралы Баулыбаев.




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Комментарии ( 1 )

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Neo_85 (Посетители) Сегодня, 21:01
Как вы любите бастовать, чуть что сразу забастовка или голодовка. А как люди вообще живут без премий. Только на зарплату. Наши привыкли чуть что сразу кипишь поднимают. Может это и правильно, хз. У вас там зп и так не хилая., привыкли жить на широкую ногу.
 
 

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