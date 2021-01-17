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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 08:25

Просмотров: 721

Электроснабжение полностью восстановили в Мангистау

Акционерное общество «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (АО «KEGOC») полностью восстановило энергоснабжение в Мангистауской области. Об этом сообщает сайт Sputnik.kz.

Иллюстративное фото с сайта wallhere.com
Ремонтные работы в системе электроснабжения Мангистауской области полностью завершили 16 января.

Как передаёт сайт Sputnik.kz, из-за аномальных погодных явлений произошло отключение воздушной линии «Атырау-Кульсары» и газотурбинной электростанции «Карабатан». Это повлияло на работу энергоснабжения в Мангистауской и Атырауской областях.

- Работой автоматики предотвращения снижения частоты отключены потребители в объёме 150 мегаватт, из них 60 мегаватт в Атырауской области, 90 мегаватт в Мангыстауской области, - уточнили в компании.

На теплоэлектростанции-3 МАЭК включили блок мощностью 200 мегаватт. Сильное коронирование высоковольтного оборудования затрудняло устранение неполадок.

В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.

Напомним, ранее, 10 января, неблагоприятные погодные условия стали причиной отключения двух генераторов на электростанции «Карабатан». Это привело к отключению электроэнергии в Мангистауской и Атырауской областях.



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