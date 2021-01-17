Набор контрактников начался в Актау

Фото из доступных источников
Военнослужащим обещают стабильную заработную плату в размере 200 тысяч тенге.
Оплата за жилье на каждого члена семьи составляет 38 тысяч тенге.
Предоставляется ежегодный отпуск - 45 суток.
Кандидат обязан быть гражданином Казахстана, отслужить срочную службу либо пройти военную подготовку в специализированных организациях. Возраст не должен превышать 30 лет.
Также нужно иметь среднее или послесреднее образование и удовлетворительное состояние здоровья.
Приветствуется наличие высшего, технического или специального образования.
Обращаться можно по адресу: 1 микрорайон, 13 здание, а также по телефонам: 87751320490, 460-545, 460-564, 460-504.
Оплата за жилье на каждого члена семьи составляет 38 тысяч тенге.
Предоставляется ежегодный отпуск - 45 суток.
Кандидат обязан быть гражданином Казахстана, отслужить срочную службу либо пройти военную подготовку в специализированных организациях. Возраст не должен превышать 30 лет.
Также нужно иметь среднее или послесреднее образование и удовлетворительное состояние здоровья.
Приветствуется наличие высшего, технического или специального образования.
Обращаться можно по адресу: 1 микрорайон, 13 здание, а также по телефонам: 87751320490, 460-545, 460-564, 460-504.
Оставьте свой комментарий первым.