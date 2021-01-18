В управлении здравоохранения Мангистау опровергли слухи об отсутствии мест в детском инфекционном отделении

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Жители Актау в социальных сетях распространяют информацию о росте ротавирусной инфекции среди детей.



- Сейчас много детей болеет ротавирусной инфекцией, у всех диарея, слабость, рвота. Это просто ужас. В инфекционном отделении нет мест, – возмущаются пользователи сети Интернет.



Однако в управлении здравоохранения отметили, что ситуация под контролем.



- Ситуация стабильная. Места в палатах есть. Да, вирусная диарея у детей наблюдается с декабря. Маленькие пациенты поступают в инфекционное отделение, в котором получают лечение и выписываются домой. Роста заболеваемости нет, – прокомментировали в управлении здравоохранения Мангистауской области.