В ЦОНе Актау устранили сбой в работе системы

Сбои в программе спровоцировали массовые скопления людей в ЦОНах и автоЦОНах.- Сегодня с утра по Мангистауской области отдельные информационные системы, задействованные в оказании государственных услуг населению, работали со сбоями. Специалисты информационной системы устранили неполадки. Сейчас все ЦОНы работают в штатном режиме. Что касается скопления людей, то сотрудники центра неоднократно повторяли людям соблюдать санитарную дистанцию, однако население эти просьбы игнорирует, – сообщила Акмарал Абдуллаева, руководитель управления контроля качества оказания государственных услуг.