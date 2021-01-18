Программу развития на пять лет утвердили в Мангистауской области

Фото из архива Lada.kz

Программу развития с 2021 по 2025 год утвердили в Мангистауской области. В пресс-службе акима региона отметили, что принятую ранее программу на 2016-2020 годы завершили успешно.



В ближайшие пять лет приоритетными назначили три направления: «Рост экономики», «Комфортный и безопасный регион», «Обеспечение нового качества жизни».



Первое направление подразумевает развитие устойчивой, диверсифицированной экономики.



- В обрабатывающей промышленности будет реализовано 17 проектов с участием отечественных и иностранных инвесторов на сумму 268 миллиардов тенге, с созданием более 1300 рабочих мест. Будет сделан акцент на развитие прочной кормовой базы для животноводства. Планируется создать пять агрозон общей площадью 437 гектаров, - сообщили в пресс-службе.



К концу срока реализации программы планируется рост объема валового регионального продукта с 3,6 триллиона тенге в 2019 году до 4 триллионов тенге к 2025 году.



Второе направление - «Комфортный и безопасный регион». В рамках программы «Нұрлы жер» планируется ввести около 3,5 миллиона квадратных метров жилья.



Областной акимат к 2025 году рассчитывает обеспечить население Мангистау питьевой водой на 100 процентов. Для этого в регионе построят сети и системы водоснабжения общей протяженностью 664 километра, создадут ряд опреснительных установок и заводов, а также расширят и модернизируют опреснительный завод «Каспий».



- К 2025 году 99,8 процента автодорог местного значения должны привести в хорошее или удовлетворительное состояние, - добавили в пресс-службе.



В рамках третьего направления - «Обеспечение нового качества жизни» - планируется создание новых рабочих мест, открытие не менее семи врачебных амбулаторий в селах, строительство многопрофильной городской больницы в Актау на 400 коек, запуск молодежных центров здоровья.



- Для ликвидации трехсменного обучения мы планируем построить 17 объектов образования на 15 120 мест. В течение пяти лет акимат рассчитывает ввести в эксплуатацию 26 спортивных объектов, - добавили в пресс-службе.



Особое внимание уделят развитию сельской местности. Для этого хотят выделить средства на модернизацию инфраструктуры до параметров системы региональных стандартов. До 2025 года власти Мангистау рассчитывают повысить уровень обеспеченности сельских населенных пунктов социальными благами и услугами с 62,6 процента до 98,4 процента.