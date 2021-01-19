COVID-19 обнаружили у двух жителей Мангистау

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За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 999 заболевших с положительными результатами ПЦР на коронавирусную инфекцию. В нашем регионе зарегистрировано два новых случая COVID-19.



По данным сайта coronavirus2020.kz, за прошедшие сутки в стране от коронавирусной инфекции вылечились 946 человек, из них пять в Мангистау.



На сегодня в нашем регионе зарегистрировано 3888 случаев заболевания COVID-19.