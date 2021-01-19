Учитель из села Курык ведёт для своих учеников YouTube-канал

- Меня, как и других учителей, волновала мысль о том, как качественно я буду учить на дистанционном обучении. Ведь ранее всё было по-другому, была обратная связь. Существует методика и главная задача максимально донести до школьников все знания. К примеру, ученикам начальных классов уроки преподаёт один учитель, видеоуроки от разных учителей могут негативно повлиять на них. Так появилась мысль создать канал в интернете, чтобы легче проходило обучение дома моим ученикам, - рассказала Жанар Капарова.Жанар Капарова ежедневно снимала видеоуроки, монтировала и загружала на свой YouTube-канал. Со временем её уроки начали распространяться в социальных сетях.- Я чувствовала ответственность не только перед своими учениками, но и перед учащимися других регионов страны, потому что я заметила, что мои уроки распространяются в социальных сетях. Позже стали приходить благодарности от учителей, коллег, учеников в качестве обратной связи. Я рада, что эта идея помогла многим, - сказала Жанар Капарова.