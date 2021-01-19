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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:18

Просмотров: 868

Учитель из села Курык ведёт для своих учеников YouTube-канал

Учитель начальных классов средней школы №6 села Курык Жанар Капарова ведёт для своих учеников YouTube-канал. Необычный подход учителя к занятиям поддержали не только сами ученики, но и их родители. Об этом сообщает пресс-служба акимата Каракиянского района.

Фото пресс-службы ведомства
- Меня, как и других учителей, волновала мысль о том, как качественно я буду учить на дистанционном обучении. Ведь ранее всё было по-другому, была обратная связь. Существует методика и главная задача максимально донести до школьников все знания. К примеру, ученикам начальных классов уроки преподаёт один учитель, видеоуроки от разных учителей могут негативно повлиять на них. Так появилась мысль создать канал в интернете, чтобы легче проходило обучение дома моим ученикам, - рассказала Жанар Капарова.

Жанар Капарова ежедневно снимала видеоуроки, монтировала и загружала на свой YouTube-канал. Со временем её уроки начали распространяться в социальных сетях.

Учитель из села Курык ведёт для своих учеников YouTube-канал


- Я чувствовала ответственность не только перед своими учениками, но и перед учащимися других регионов страны, потому что я заметила, что мои уроки распространяются в социальных сетях. Позже стали приходить благодарности от учителей, коллег, учеников в качестве обратной связи. Я рада, что эта идея помогла многим, - сказала Жанар Капарова.



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Комментарии ( 2 )

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  • Oraz
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 11:52
Главное чтобы перестали подбрасывать бюллетени, как это делали на выборах, а взялись за обучение. И да часы им надо расписать одинаково, не один раз слышал что некоторые берут по 2 класса а у некоторых тока 1 и это решает директор, вот вам и корупция, кто больше даст тот и возьмёт часы и т.д.
 
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  • Oraz
  • Pankration and MMA
 valesa (Посетители) Сегодня, 11:47
Такая приятная новость на фоне нынешнего крайнего негатива в адрес учителей. Как всегда, дело в желании. У нас в семье школьники и студенты, т.е. тема нервотрепки с обучением актуальна! Желаем Жанар здоровья, счастья и успеха в работе!
 
 

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