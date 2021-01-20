Жители Мангистау реже всего обращались за оформлением электронной подписи

Фото из архива Lada.kz
С начала года в Мангистауской области выдали восемь тысяч ЭЦП.
Регион занимает последнее место в Казахстане по количеству оформленных электронных подписей. К примеру, в Алматы, который лидирует в рейтинге, этой услугой воспользовались 23 тысячи человек.
Электронная цифровая подпись необходима при снятии пенсионных накоплений и при ежегодной сдаче налоговых деклараций государственными служащими. По словам представителей НАО ГК «Правительство для граждан», подпись можно оформить онлайн, чтобы у граждан не было необходимости посещать места массового скопления людей.
Для того, чтобы получить ЭЦП удалённо, необходимо иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности или паспорт гражданина Республики Казахстан, телефон с возможностью получения SMS-сообщений и компьютер с веб-камерой. Для работы в системе eGov нужно установить программное обеспечение NCALayer на своём компьютере.
В госкорпорации напомнили, что важно своевременно обновлять ЭЦП-ключи. За десять дней до истечения срока действия ключа владельцу ЭЦП приходит SMS-уведомление. Продлить срок действия ключей можно на сайте Национального удостоверяющего центра.
Регион занимает последнее место в Казахстане по количеству оформленных электронных подписей. К примеру, в Алматы, который лидирует в рейтинге, этой услугой воспользовались 23 тысячи человек.
Электронная цифровая подпись необходима при снятии пенсионных накоплений и при ежегодной сдаче налоговых деклараций государственными служащими. По словам представителей НАО ГК «Правительство для граждан», подпись можно оформить онлайн, чтобы у граждан не было необходимости посещать места массового скопления людей.
Для того, чтобы получить ЭЦП удалённо, необходимо иметь при себе оригинал действующего удостоверения личности или паспорт гражданина Республики Казахстан, телефон с возможностью получения SMS-сообщений и компьютер с веб-камерой. Для работы в системе eGov нужно установить программное обеспечение NCALayer на своём компьютере.
В госкорпорации напомнили, что важно своевременно обновлять ЭЦП-ключи. За десять дней до истечения срока действия ключа владельцу ЭЦП приходит SMS-уведомление. Продлить срок действия ключей можно на сайте Национального удостоверяющего центра.
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