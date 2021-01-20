Заключённому колонии в Актау помогли найти мать

Фото предоставлено ДУИС по Мангистауской области

Осужденный Тимур, отбывающий наказание в учреждении ГМ-172/6, с помощью сотрудников администрации нашёл мать. До этого он попросил помочь ему в поисках.



Заключённый воспитывался в детском доме после того, как пьяный отчим избил его мать, и она ударила его ножом. Тимур не видел маму с того момента, как её водворили в следственный изолятор. По его словам, выйдя во взрослую жизнь, он не смог найти работу, занялся кражами и тоже оказался в тюрьме.



Сотрудники учреждения ГМ-172/6 ДУИС по Мангистауской области помогли ему разыскать мать. Она по-прежнему находится в исправительном учреждении УГ-157/11 ДУИС по Атырауской области. Им предоставили видеосвидание, и таким образом состоялась первая встреча матери и сына за много лет.



- Поиск утерянных контактов с близкими родственниками - одна из самых важных задач для успешной ресоциализации. Сотрудники учреждения не раз сталкивались с подобными случаями воспитанников детских домов. Как показала практика, вновь обретённая связь положительно сказывается на осужденных, - рассказал Канат Жарылгапов, заместитель начальника ДУИС.