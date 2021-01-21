COVID-19 подтвердился у 17 человек в Мангистау

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За прошедшие сутки в Казахстане выявили 1180 заболевших с положительными ПЦР-тестами на коронавирусную инфекцию. Из них 17 фактов заражения зарегистрировали в Мангистауской области.



По данным на 21 января в регионе зафиксировано 3922 подтвержденных случая заражения коронавирусом, выздоровели 3697 человек, скончались — 57.