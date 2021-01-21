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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:01

Просмотров: 218

Назначен внештатный советник акима Актау

Внештатным советником акима Актау назначили Ергена Сражанова, передает пресс-служба городского акимата.

Внештатный советник акима Актау Ерген Сражанов. Фото предоставлено пресс-службой акима Актау
Ерген Сражанов родился в 1986 году в Жанаозене.

В 2003-2005 годах он окончил Актауский Государственный Колледж имени Есенова по специальности «Правоведение».

В 2005-2009 годах получил высшее образование в одноименном университете по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2008 году ведущим специалистом канцелярии в городском суде №2.

С 5 марта 2010 года по 1 июня 2011 года работал ведущим специалистом канцелярии Мангистауского областного межрайонного суда по уголовным делам.

С 3 июня 2011 года по 25 октября 2011 года был юристом в ТОО «Аякс Строй».

С 1 ноября 2011 года по 3 января 2012 года занимал должность инспектора в Актауском филиале ТОО «Алстрон»;

С 3 января 2012 года по 27 апреля 2012 года в этой же компании он работал заместителем директора по общим вопросам.

С 1 июня 2012 года по 2 сентября 2013 года возглавлял отдел развития и продаж в ТОО «Актауполимер».

Со 2 сентября 2013 года до назначения на должность внештатного советника акима Актау работал в «Центре гражданских инициатив Мангистау».



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Комментарии ( 1 )

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Adai79 (Посетители) Сегодня, 10:12
Советник по каким вопросам, у него че нет зам-ов что ли, что бы советовать какие либо советы по каким то вопросам angry
 
 

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