Назначен внештатный советник акима Актау

Внештатный советник акима Актау Ерген Сражанов. Фото предоставлено пресс-службой акима Актау

Ерген Сражанов родился в 1986 году в Жанаозене.



В 2003-2005 годах он окончил Актауский Государственный Колледж имени Есенова по специальности «Правоведение».



В 2005-2009 годах получил высшее образование в одноименном университете по специальности «Юриспруденция».



Трудовую деятельность начал в 2008 году ведущим специалистом канцелярии в городском суде №2.



С 5 марта 2010 года по 1 июня 2011 года работал ведущим специалистом канцелярии Мангистауского областного межрайонного суда по уголовным делам.



С 3 июня 2011 года по 25 октября 2011 года был юристом в ТОО «Аякс Строй».



С 1 ноября 2011 года по 3 января 2012 года занимал должность инспектора в Актауском филиале ТОО «Алстрон»;



С 3 января 2012 года по 27 апреля 2012 года в этой же компании он работал заместителем директора по общим вопросам.



С 1 июня 2012 года по 2 сентября 2013 года возглавлял отдел развития и продаж в ТОО «Актауполимер».



Со 2 сентября 2013 года до назначения на должность внештатного советника акима Актау работал в «Центре гражданских инициатив Мангистау».