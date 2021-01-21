В Сети распространяют информацию о летальном исходе после вакцинации в Мангистау

- Доставка первой партии вакцины запланирована на 28-29 января 2021 года. В первом полугодии запланировано проведение вакцинации медицинских работников, инфекционных стационаров службы, скорой медицинской помощи, санитарно-эпидемиологической службы, правоохранительных органов и педагогов. Умерший не попадает ни в одну из этих категорий, - объяснили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Мангистауской области.

О распространяемой в социальных сетях информации о смерти жителя села Батыр Мунайлинского района после вакцинации высказались в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.Там сообщили, что вакцину против коронавирусной инфекции на территорию региона не завозили.В департаменте полиции региона добавили, что мужчина скончался от повышенного давления.- Предупреждаем, что на распространителей заведомо ложной информации будет наложен штраф в размере тысячи месячных расчетных показателей. Нарушители также могут быть приговорены к лишению свободы на срок до года, - заключили в департаменте полиции региона.