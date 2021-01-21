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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:58

Просмотров: 378

На боли в животе пожаловались воспитанники одного из детских садов Актау

Случаи болей в животе дошколят вызваны из-за неправильного питания, заявляют родители малышей. Руководство детского сада, в свою очередь, заявляет о здоровом питании, передает AstanaTV.

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В дошкольном учреждении «Өркен», по словам родителей воспитанников, детей кормят консервами и испорченными салатами. Руководство, как передает AstanaTV, на жалобы не реагирует, а только повышает цены и грозит отчислением.

- Соленые огурцы с луком, горошек с луком, картошка со сметаной на ужин - это питание для детей? Маленькому ребенку, которому еще нет пяти лет, диагностирован панкреатит. И это все после того, как он пошел в детский сад, - негодует родительница Ольга Хабитуева.


Родители дошколят ежемесячно оплачивают взносы в размере 21 тысячи тенге за пребывание своего ребенка в детском саду. Теперь же руководство планирует поднять оплату на четыре тысячи тенге на дополнительное обучение детей. Мамы и папы воспитанников не согласны с таким решением и требуют рассмотреть вопрос с питанием.

Юрист детского сада Эдуард Дюсембаев заверил, что детей кормят хорошо, а на боли в животе они жалуются из-за индивидуальных особенностей организма.

- Когда уже поступило заявление об увеличении оплаты, от родителей сразу же посыпались жалобы на неудовлетворительное питание, - отметил Эдуард Дюсембаев.


В отделе образования акимата Актау пообещали провести проверку в этом детском саду, если поступят жалобы.

- На сегодняшний день никаких заявлений не было. На питание, организацию обучения и воспитание жалоб также не поступало, - сообщила Светлана Тулебаева, руководитель отдела образования акимата Актау.




Родители наняли юриста и намерены обратиться в суд.



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Комментарии ( 1 )

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Фактор и Я (Посетители) Сегодня, 14:21
Да жесть, что твориться ужас и это рацион для детского питания...лук, соленые огурцы и картошка с горошком.... руководству дошкольного учреждения Оркен осталось только для полного счастья разливать по 100;грамм водочки для детишек.... Сейчас ,что твориться это полный трэш....а где нормативы и правила кормления детей дошкольного возраста..для кого в своё время выпускали эти правила и нормативы???? Если уж совсем плохо с умственным развитием у руководства детского садика...то покупайте готовые полуфабрикаты детского питания если совсем деградировали....
 
 

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