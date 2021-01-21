На боли в животе пожаловались воспитанники одного из детских садов Актау

- Соленые огурцы с луком, горошек с луком, картошка со сметаной на ужин - это питание для детей? Маленькому ребенку, которому еще нет пяти лет, диагностирован панкреатит. И это все после того, как он пошел в детский сад, - негодует родительница Ольга Хабитуева.

- Когда уже поступило заявление об увеличении оплаты, от родителей сразу же посыпались жалобы на неудовлетворительное питание, - отметил Эдуард Дюсембаев.

- На сегодняшний день никаких заявлений не было. На питание, организацию обучения и воспитание жалоб также не поступало, - сообщила Светлана Тулебаева, руководитель отдела образования акимата Актау.