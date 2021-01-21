На боли в животе пожаловались воспитанники одного из детских садов Актау

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В дошкольном учреждении «Өркен», по словам родителей воспитанников, детей кормят консервами и испорченными салатами. Руководство, как передает AstanaTV, на жалобы не реагирует, а только повышает цены и грозит отчислением.
Родители дошколят ежемесячно оплачивают взносы в размере 21 тысячи тенге за пребывание своего ребенка в детском саду. Теперь же руководство планирует поднять оплату на четыре тысячи тенге на дополнительное обучение детей. Мамы и папы воспитанников не согласны с таким решением и требуют рассмотреть вопрос с питанием.
Юрист детского сада Эдуард Дюсембаев заверил, что детей кормят хорошо, а на боли в животе они жалуются из-за индивидуальных особенностей организма.
В отделе образования акимата Актау пообещали провести проверку в этом детском саду, если поступят жалобы.
Родители наняли юриста и намерены обратиться в суд.
- Соленые огурцы с луком, горошек с луком, картошка со сметаной на ужин - это питание для детей? Маленькому ребенку, которому еще нет пяти лет, диагностирован панкреатит. И это все после того, как он пошел в детский сад, - негодует родительница Ольга Хабитуева.
Родители дошколят ежемесячно оплачивают взносы в размере 21 тысячи тенге за пребывание своего ребенка в детском саду. Теперь же руководство планирует поднять оплату на четыре тысячи тенге на дополнительное обучение детей. Мамы и папы воспитанников не согласны с таким решением и требуют рассмотреть вопрос с питанием.
Юрист детского сада Эдуард Дюсембаев заверил, что детей кормят хорошо, а на боли в животе они жалуются из-за индивидуальных особенностей организма.
- Когда уже поступило заявление об увеличении оплаты, от родителей сразу же посыпались жалобы на неудовлетворительное питание, - отметил Эдуард Дюсембаев.
В отделе образования акимата Актау пообещали провести проверку в этом детском саду, если поступят жалобы.
- На сегодняшний день никаких заявлений не было. На питание, организацию обучения и воспитание жалоб также не поступало, - сообщила Светлана Тулебаева, руководитель отдела образования акимата Актау.
Родители наняли юриста и намерены обратиться в суд.