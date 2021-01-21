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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 731

Полиция Мангистау: Закрытие трасс республиканского значения из-за непогоды не планируется

В целях предотвращения гололёда работниками ТОО «Кала жолдары» ведутся работы по посыпке смеси песка и соли, сообщили в пресс-службе акима Актау. В свою очередь, в департаменте полиции Мангистауской области отметили, что закрытие трасс республиканского значения из-за непогоды не планируется.

Кадр видео
Сотрудники ТОО «Кала жолдары» приступили к работам по посыпке песка и соли из-за выпадения осадков.

В первую очередь обрабатываются и очищаются от снега спуски и подъемы, остановки, территории вокруг школ, детских садов, больниц, внутри микрорайонов, лестницы и пешеходные дорожки.

Проведены работы на автомобильной дороге №15 (между 15 и 14 микрорайонами), №16А (между 9 и 14 микрорайонами). Расчищены внутримикрорайонные дороги 14 микрорайона, автомобильная дорога №7 (микрорайон «Самал»), перекресток автомобильных дорог №9 и №6 (СТО «У Николая»), автомобильная дорога №21 (рынок «Асар-С», автомобильная дорога №9 (СТО «У Николая» - База ОРСа), автомобильная дорога №3 (между 10 и 9 микрорайонами), автомобильная дорога Актау-аэропорт («ЖУБР»), автомобильная дорога №26 («Кездесу»), автомобильная дорога №8 (4 микрорайон) и автомобильная дорога №51 (инфекционная больница).

- В настоящее время имеется 355 тонн соли, 1150 кубических метров песка. На данных работах задействованы 115 рабочих, пять пескоразбрасывателей (два трактора пескотряса, три МАЗа пескотряса), один погрузчик, два трактора с прицепами, - сообщили чиновники.


По информации департамента полиции региона, трассы республиканского значения открыты. Закрытие не планируется. Ситуация на дорогах стабильная.

В связи с ухудшением погодных условий и понижением температуры просим водителей соблюдать правила дорожного движения и быть максимально бдительными на дорогах. Особое внимание необходимо обратить на соблюдение скоростного режима, дистанции, выполнение предписаний дорожных знаков и исключение резких маневров. Не допускается езда в зимний период на изношенной и летней резине. Сотрудники полиции круглосуточно осуществляют патрулирование автодорог республиканского и местного значения, - обратился генерал-майор полиции региона Жанарбек Бактыбаев.





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Комментарии ( 4 )

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  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 17:52
В 11.00 гололёд в городе, и ни каких служб по посыпке песком дороги.
 
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Земляк (Посетители) Сегодня, 17:36
Резину меняйте во время. я переобул свою поставил липучку отлично держит.
 
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  • GuF
 tolk (Посетители) Сегодня, 15:31
У нас снег один-два раза в год выпадает! И то умудряются всё про#&"ть!
Аким? Работать собираешься?
 
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  • GuF
  • tolk
 Абвгд (Посетители) Сегодня, 15:22
Приступили? В три часа дня?
 
 

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