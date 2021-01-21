Врачи Мангистау достали брелок из носоглотки младенца

Младенца в экстренном порядке доставили из Жанаозена вчера, 20 января. В носоглотке трехмесячного ребенка застрял инородный предмет. Попытки врачей Жанаозенской городской больницы достать его оказались безуспешны.В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице врачи оценили серьезность ситуации. Врач Казбек Шукуров принял решение сделать ребенку анестезию и эндоскопическим путем успешно вытащил предмет из носоглотки младенца. Инородным телом оказался брелок в виде динозавра.- Ребенок остался жив по случайному стечению обстоятельств. Если бы малыш проглотил предмет, то он застрял бы в области глотки, и последствия были бы необратимы, - объяснил врач.По словам родителей, брелок в рот малыша засунула двухлетняя старшая сестра. Врачи попросили родителей соблюдать осторожность и тщательнее приглядывать за маленькими детьми.