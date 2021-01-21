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ЛАДА.kz » Общество

Ксения Просветова

Опубликовано: Сегодня, 17:39

Просмотров: 11

Врачи Мангистау достали брелок из носоглотки младенца

Брелок в виде динозавра застрял в носоглотке трехмесячного ребенка. Врачи смогли вовремя его вытащить. Об этом сообщили в Мангистауской областной многопрофильной детской больнице.

Фото предоставлено Мангистауской областной многопрофильной детской больницей
Младенца в экстренном порядке доставили из Жанаозена вчера, 20 января. В носоглотке трехмесячного ребенка застрял инородный предмет. Попытки врачей Жанаозенской городской больницы достать его оказались безуспешны.

Врачи Мангистау достали брелок из носоглотки младенца


В Мангистауской областной многопрофильной детской больнице врачи оценили серьезность ситуации. Врач Казбек Шукуров принял решение сделать ребенку анестезию и эндоскопическим путем успешно вытащил предмет из носоглотки младенца. Инородным телом оказался брелок в виде динозавра.

- Ребенок остался жив по случайному стечению обстоятельств. Если бы малыш проглотил предмет, то он застрял бы в области глотки, и последствия были бы необратимы, - объяснил врач.

По словам родителей, брелок в рот малыша засунула двухлетняя старшая сестра. Врачи попросили родителей соблюдать осторожность и тщательнее приглядывать за маленькими детьми.



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