На сладкое в Мангистау! В селе Баскудук производят рафинированный сахар

Завод ТОО «Batys Trade» по изготовлению сахара-рафинада расположен в селе Баскудук.Со слов руководителя цеха, они обеспечивают население региона местной продукцией.- В настоящее время цех выпускает три тысячи килограммов рафинада в сутки. Цена на сахар - 330 тенге за один килограмм. Трудоустроили пять местных жителей. Сахар-рафинад готовится путем смешивания сыпучего сахара и воды, затем высушивается при 350 градусах тепла. Эти процессы осуществляются автоматически устройством, создающим специальный рафинад. После фасовки товар готов к реализации, - сказал глава ТОО «Batys Trade».Руководитель цеха отметил, что, получив поддержку в рамках государственных и региональных программ, на кредитные средства смог приобрести необходимое оборудование для производства сахара.