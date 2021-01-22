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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:56

Просмотров: 636

На сладкое в Мангистау! В селе Баскудук производят рафинированный сахар

В селе Баскудук Мунайлинского района работает цех по производству рафинированного сахара. В настоящее время цех выпускает три тысячи килограммов рафинада в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района.

Фото пресс-службы ведомства
Завод ТОО «Batys Trade» по изготовлению сахара-рафинада расположен в селе Баскудук.

На сладкое в Мангистау! В селе Баскудук производят рафинированный сахар


Со слов руководителя цеха, они обеспечивают население региона местной продукцией.

- В настоящее время цех выпускает три тысячи килограммов рафинада в сутки. Цена на сахар - 330 тенге за один килограмм. Трудоустроили пять местных жителей. Сахар-рафинад готовится путем смешивания сыпучего сахара и воды, затем высушивается при 350 градусах тепла. Эти процессы осуществляются автоматически устройством, создающим специальный рафинад. После фасовки товар готов к реализации, - сказал глава ТОО «Batys Trade».

На сладкое в Мангистау! В селе Баскудук производят рафинированный сахар


Руководитель цеха отметил, что, получив поддержку в рамках государственных и региональных программ, на кредитные средства смог приобрести необходимое оборудование для производства сахара.

Предлагаем нашим пользователям ответить в комментариях на вопрос: Вы уже пробовали мангистауский сахар?



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Комментарии ( 5 )

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  • watlow
  • Око
  • Aktauskii
 FL (Посетители) Сегодня, 12:22
Когда уже что нить путное сделают? А то завод сахара в Озене, тут рафинад. Как будто у нас выезжаешь в степь и одни поля с сахарным тростником.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • alesha
  • watlow
  • Empro
 tata (Посетители) Сегодня, 11:57
Сахар-рафинад готовится путем смешивания сыпучего сахара и воды, затем высушивается при 350 градусах тепла.

Зачем? Чем плох сахар-песок?

Лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и сожалеть.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +7
  • leo529
  • tata
  • alesha
  • Neo_454
  • watlow
  • Empro
  • Aktauskii
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 11:34
Из песка сделали кубики...на 100тенге стало дороже...бизнес по бускудуски...смешно... beer2
 
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  • Сергей Владимиров
  • alesha
  • Empro
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 11:24
Сахар же не баскудукский.
 
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  • Сергей Владимиров
  • leo529
  • alesha
  • Empro
 Око (Посетители) Сегодня, 11:03
Встречный вопрос: А где закупают сахар-песок? Если из импортного песка (Иран, Узбекистан, Роччия) сделать в Баскудуке рафинад. то рафинад автоматически будет "мэйд ин кзх" ?

всё вижу
 
 

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