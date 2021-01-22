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ЛАДА.kz » Общество

Кая Снегова

Опубликовано: Сегодня, 11:39

Просмотров: 1251

В Актау автомобили разрушают новый асфальт на тротуарной дорожке

Жительница Актау возмутилась ездой автомобилей по пешеходной дорожке во 2 микрорайоне. Чиновники от комментария пока воздержались.

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Жительница Актау возмущена тем, что по новому асфальту на тротуарной дорожке ездят автомобили.

- Во 2 микрорайоне по тротуару свободно разъезжают автомашины. Они мешали, когда был и старый асфальт, но в 2020 году дорожное полотно заменили, и с учетом постоянного движения здесь его скоро разрушат. Почему чиновники не могут установить бордюры на автомобильной дороге, чтобы машины не могли заезжать на тротуар. Водители нагло сигналят пешеходам, требуя пропустить машину. Получается, отдел ЖКХ на бюджетные деньги сделал ремонт, а отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог позволяет его ломать. Тендер разыгрывать не надо, потому что после благоустройства микрорайонов имеются старые бордюры, находящиеся в отличном состоянии. Вот их можно же установить, – говорит Мария, жительница Актау.

Редакция обратилась за комментарием к руководителю городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог, но пока чиновник не ответил на вопрос.




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Комментарии ( 1 )

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Toryn (Посетители) Сегодня, 13:14
Там только ставить бетонный блок, бордюры нашим не помеха... просто обидно за нас пешеходов, которым приходится при новой дорожке все равно идти по грязи, обходя проезжающие машины....
 
 

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