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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:56

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Наименьшее количество фактов нарушений карантина зафиксировано в Мангистауской области

Свыше 27 тысяч фактов нарушений карантина выявлено в 2020 году в Казахстане. Всего 204 факта приходится на Мангистаускую область. Об этом сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

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В период пандемии, введения карантинных ограничений и ужесточения санитарных требований возросло количество правонарушений, выявленных сотрудниками системы здравоохранения.

По данным Комитета, всего по линии здравоохранения вынесено около 37 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму 3,6 миллиарда тенге, из которых правонарушители оплатили три миллиарда тенге.

- В их числе за нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 425 КоАП РК) за правонарушения, связанные с нарушением карантинных мероприятий, в 2020 году в стране вынесено 27 тысяч постановлений о наложении штрафа на сумму 2,2 миллиарда тенге, из которых взыскано 1,4 миллиарда тенге, - сообщает Комитет по правовой статистике и специальным учётам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Больше всего таких штрафов наложено в Туркестанской области – 5 014, Алматы – 4 775 и Восточно-Казахстанской области – 1 831.

Наименьшее их количество зафиксировано в Мангистауской области – 204, Павлодарской – 523 и Жамбылской - 590.

За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечено 15 613 физических лиц, лидируют Алматы - 4 434, Туркестанская область - 4 009 и Восточно-Казахстанская область – 1 126.

- Карантинные меры и ограничения продолжаются. В этой связи просим соблюдать меры санитарной безопасности во избежание роста заболеваемости, - отметили в ведомстве.



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