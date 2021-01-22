В Назарбаев Интеллектуальной школе Актау назначен новый директор

Фото пресс-службы интеллектуальной школы.

Нового руководителя коллективу представила председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.



Асель Бейсембинова в 2002 году окончила Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С.Аманжолова по специальности «переводческое дело».



В 2006 году получила степень магистратуры по специальности «педагогика и психология» в этом же университете.



В 2015 году окончила Высшую школу образования в Назарбаев университете по направлению «лидерство в образовании».



Работала преподавателем, заместителем декана Восточно-Казахстанского Государственного Университета. В сети NIS с 2011 года: учитель, заместитель директора в Интеллектуальной школе города Усть-Каменогорск, заместитель директора в Интеллектуальной школе физико-математического направления в Нур-Султане.