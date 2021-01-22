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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:57

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В Назарбаев Интеллектуальной школе Актау назначен новый директор

Решением попечительского совета и правления автономной организации образования директором Назарбаев Интеллектуальной школы Актау назначена Асель Сайдугалиевна Бейсембинова. Об этом сообщает представитель пресс-службы образовательного учреждения Рысгуль Рамазанова.

Фото пресс-службы интеллектуальной школы.
Нового руководителя коллективу представила председатель правления АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова.

Асель Бейсембинова в 2002 году окончила Восточно-Казахстанский Государственный Университет им. С.Аманжолова по специальности «переводческое дело».

В 2006 году получила степень магистратуры по специальности «педагогика и психология» в этом же университете.

В 2015 году окончила Высшую школу образования в Назарбаев университете по направлению «лидерство в образовании».

Работала преподавателем, заместителем декана Восточно-Казахстанского Государственного Университета. В сети NIS с 2011 года: учитель, заместитель директора в Интеллектуальной школе города Усть-Каменогорск, заместитель директора в Интеллектуальной школе физико-математического направления в Нур-Султане.



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