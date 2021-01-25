За сутки в Мангистау коронавирусную инфекцию выявили у 11 жителей

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По данным официального источника, в стране COVID-19 выявлен у 1480 граждан. Наряду с этим от недуга вылечились 827 человек. В Мангистауской области из стационара выписано восемь жителей.
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Понедельник, 25 Января
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