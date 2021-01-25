В Актау школьник заболел COVID-19

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По информации ведомства, подросток контактировал с заболевшими коронавирусной инфекцией родителями.



- Симптомов заболевания у ребенка нет. Он отстранен от занятий в школе и находится на карантине. Все контактировавшие, а их 24 человека, сдали ПЦР-тесты. Результаты будут готовы через три дня, - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.